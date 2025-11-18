Bezpłatnie, bez wstydu i całkowicie anonimowo. Tu można się przebadać Grzegorz Kluczyński 13:11 17 listopada rozpoczął się Europejski Tydzień Testowania. Szczeciński Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny zaprasza na darmowe i anonimowe testy w kierunku HIV, HCV i kiły. To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie! Gdzie się zbadać i jakie badania są dostępne? Sprawdź szczegóły! Podziel się Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim! i Autor: SPWSZ w Szczecinie/ Materiały prasowe

Europejski Tydzień Testowania

Europejski Tydzień Testowania to ogólnoeuropejska inicjatywa, która ma zachęcać do wykonywania testów w kierunku HIV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową.

- Celem akcji jest zwiększenie świadomości, przełamywanie stereotypów i pokazanie, że testowanie to prosty krok w stronę zdrowia i bezpieczeństwa – swojego i innych – mówi koordynatorka szczecińskiego Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego, Małgorzata Kłys-Rachwalska.

Szczecin zaprasza na bezpłatne badania

Punkty konsultacyjno-diagnostyczne (PKD) to miejsca, w których każdy może bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania wykonać test w kierunku HIV. W Szczecinie punkt znajduje się w budynku poradni specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Broniewskiego 2 (1. piętro), a za jego funkcjonowanie odpowiada Stowarzyszenie Wolontariuszy DADU.

Podczas Tygodnia Testowania PKD przy Broniewskiego działać będzie od 17 do 21 listopada włącznie, w godzinach 15.00 – 19.00 (przy czym ostatnia osoba przyjmowana jest pół godziny przed zamknięciem punktu).

Wyniki testów na HCV i kiłę już po 15 minutach!

- W naszym punkcie oferujemy osobom chcącym wykonać test możliwość sprawdzenia się nie tylko w kierunku HIV, ale także wirusowego zapalenia wątroby typu C i kiły – dodaje Małgorzata Kłys-Rachwalska. - Wyniki badania HCV i kiły pacjent poznaje już po 10-15 minutach, a wynik HIV odebrać może następnego dnia. W uzasadnionych przypadkach mamy możliwość wykonania szybkiego testu IV generacji. Wówczas wynik testu na HIV pacjent poznaje już po 20-40 minutach.

W PKD pracują wykwalifikowani doradcy, którzy udzielają wsparcia i informacji przed i po testach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.testingweek.eu.

Czy potrafisz postawić trafną diagnozę? Pytanie 1 z 7 Pojawia się gorączka powyżej 39 stopni, osłabienie, ból mięśni, czasem kaszel i katar. Jest to: COVID-19 Grypa Angina Następne pytanie