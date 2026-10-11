Bezpłatne badania mogą uratować życie. W Szczecinie rusza program profilaktyki raka płuca

Rak płuca wciąż zabija najczęściej

O uruchomieniu programu poinformowano podczas piątkowej konferencji prasowej w Szczecinie. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka podkreślała, że profilaktyka pozostaje jednym z najważniejszych elementów polityki zdrowotnej państwa.

- Od wielu miesięcy Ministerstwo Zdrowia stawia na szeroko pojętą profilaktykę – powiedziała. - Wskazujemy na to, że profilaktyka jest podstawą. Złotówka włożona w działania profilaktyczne, to jest sześć złotych zwrotu, jeśli chodzi o koszty w medycynie naprawczej.

Jak zaznaczyła, rak płuca pozostaje nowotworem z najwyższą śmiertelnością wśród nowotworów złośliwych.

- Nowotwór płuc jest nowotworem, gdzie mamy najwyższą śmiertelność, jeśli chodzi o nowotwory złośliwe. Dlatego Ministerstwo Zdrowia postanowiło przygotować program. Myślę, że troszkę bardziej dedykowany mężczyznom, bo tutaj mamy cały czas bardziej liczną grupę mężczyzn, jeśli chodzi o populację, umierających z powodu nowotworów złośliwych, w tym raka płuca - podkreśliła wiceminister.

Kto może skorzystać z badań?

Program opiera się na niskodawkowej tomografii komputerowej płuc. To bezbolesne badanie obrazowe wykonywane bez użycia kontrastu i przy minimalnej dawce promieniowania, które pozwala wykrywać zmiany nowotworowe już we wczesnym stadium.

Z programu mogą skorzystać osoby w wieku od 55 do 74 lat, które palą lub paliły papierosy przez co najmniej 20 paczkolat, a od rzucenia nałogu minęło nie więcej niż 15 lat.

Uprawnione są również osoby w wieku od 50 do 74 lat spełniające te same kryteria dotyczące palenia, jeśli dodatkowo występuje u nich co najmniej jeden czynnik ryzyka, np. przebyta choroba nowotworowa lub rak płuca u krewnego pierwszego stopnia.

Co ważne, do udziału w programie nie jest potrzebne skierowanie lekarskie.

„Każdego roku umiera nam miasteczko wielkości Goleniowa”

O skali problemu mówiła lek. Iwona Witkiewicz, kierująca oddziałem gruźlicy i chorób płuc Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie-Zdunowie.

- Co czwarty lub piąty pacjent, który umiera na raka, umiera na raka płuca. Każdego roku ta statystyka się różni o 200-300 przypadków. Każdego roku umiera nam miasteczko wielkości Goleniowa. W Europie na raka płuc wymiera miasto wielkości Szczecina, a na całym świecie miasto wielkości Warszawy. To przedstawia jak jest wielki problem – przekazała specjalistka.

Jak dodała, mimo ogromnego postępu w diagnostyce i terapii, skuteczność leczenia raka płuca nadal nie poprawiła się w zadowalającym stopniu.

- Ja pracuję długo, nam zmieniło się wszystko: diagnostyka, program lekowe, ale nie poprawiła nam się istotnie ani w Polsce, ani w Europie wyleczalność tego raka. To jest szalenie rozpaczliwe. 2/3 to mężczyźni, 1/3 to kobieta – powiedziała.

Lekarka zwróciła również uwagę, że wielu chorych trafia do specjalistów zbyt późno.

- W pierwszym stadium, jeśli chodzi o mieszkańców Szczecina, trafia do mnie 20-30 proc. pacjentów, a w czwartym, kiedy my już tylko możemy potwierdzić chorobę i objąć chorego leczeniem hospicyjnym, trafia mniej więcej 30 proc. Jeszcze gorzej to wygląda, jeśli weźmiemy pod uwagę mieszkańców województwa, z pomięciem Szczecina. Wtedy w pierwszym stadium trafia do mnie 10 proc., a w ostatnim około 50 proc. – przekazała Witkiewicz.

Bez skierowania i bez opłat

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie Małgorzata Usielska podkreśliła, że program ma umożliwić wykrywanie choroby na etapie, kiedy medycyna może jeszcze skutecznie pomóc pacjentowi.

- Bardzo się cieszę, że są te programy, ponieważ pozwalają nam wejść na ścieżkę leczenia w momencie, kiedy mamy szansę. Staramy się realizować programy, które są dla pacjenta ważne. W których my widzimy, że w skali województwa dają wyraźne efekty, czyli pomoc nie wtedy, kiedy pacjent jest tak bardzo chory, że nie można mu już pomóc. Tylko wtedy, kiedy medycyna na obecnym poziomie dysponuje dużymi możliwościami - powiedziała.

Chętni mogą zgłaszać się bezpośrednio do Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie-Zdunowie przy ul. Sokołowskiego 11. Badania w ramach programu będą wykonywane całkowicie bezpłatnie.

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