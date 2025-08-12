Otwarcie "Bałtyckiego giganta" w Pobierowie jest nadal tajemnicą, mimo że prace dobiegają końca.

Pokoje w nowym hotelu Gołębiewski mają zaskoczyć ogromnym metrażem, niektóre będą większe niż typowe mieszkania.

Obiekt ma stać się luksusową perłą regionu z bogatą ofertą SPA i atrakcji.

Kiedy wreszcie hotel otworzy swoje podwoje dla gości?

Kiedy będzie otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie?

Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie to nadal tajemnica, która zaczyna nieco niepokoić. Okazuje się bowiem, że rozpoczęcie działalności obiektu było już kilka razy przekładane - pierwotnie planowano bowiem przyjąć pierwszych gości jeszcze w 2020 roku. Obecnie wiadomo, że otwarcie jest coraz bliżej, ponieważ w sieci co jakiś czas pokazują się ogłoszenia o pracę w hotelu, a więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Hotelowy gigant nad Bałtykiem szuka pracowników. Oferują nawet zakwaterowanie! Niestety właściciele nie podają żadnych konkretów, a proszę jedynie o odrobinę cierpliwości, bowiem aktualnie mają trwać prace wykończeniowe. Co ciekawe, wiadomo jednak, że pokoje i apartamenty w obiekcie będą olbrzymie i niekiedy większe niż mieszkania części Polaków!

Pokoje w hotelu w Pobierowie zaskoczą wielkością

Zgodnie z informacjami podanymi przez portal o2.pl apartamenty w hotelu zaskoczą gości swoją wielkości, bowiem - jak się okazuje - część z nich ma być większa niż mieszkanie przeciętnego Polaka. Większość pokoi – z wydzieloną strefą sypialnianą, wypoczynkową i garderobą – będzie miała powierzchnię od 50 do 60 metrów kwadratowych, więc naprawdę sporo. Co ważne, część tych pokoi będzie posiadać również balkon z widokiem na piękny Bałtyk.

Dzięki uprzejmości portalu Eska.pl zamieszczamy poniżej zdjęcia hotelu Gołębiewski w Pobierowie, zachęcamy do sprawdzenia!

Hotel Gołębiewski w Pobierowie. To będzie perła regionu

Hotel Gołębiewski w Pobierowie już teraz budzi ogromne zainteresowanie, a po ukończeniu wszystkich prac ma stać się prawdziwą perełką regionu – imponującym obiektem, który przyciągnie turystów z całej Polski i zagranicy. Luksusowe pokoje, rozbudowana strefa SPA, baseny i atrakcje dla całych rodzin sprawią, że będzie to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc wypoczynkowych nad Bałtykiem.