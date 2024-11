Wyniki Eurojackpot 15 listopada 2024

W piątkowym losowaniu Eurojackpot (15 listopada) do wygrania była rekordowa kwota 520 milionów złotych. Niestety żaden z graczy w całej Europie nie miał tyle szczęścia i nie wytypował wszystkich wylosowanych liczb, które były następujące: 2, 3, 34, 38, 49 oraz 10 i 11. Największymi szczęściarzami okazało się dwóch graczy z Niemiec i jeden z Norwegii, gdzie padły wygrane drugiego stopnia (5+1) w kwocie ponad 4 milionów euro. Niemcy okazali się również największymi szczęściarzami, jeśli chodzi o wygraną trzeciego stopnia (5+0), gdzie odnotowano 13 z 18 wygranych. Powody do radości mają również gracze z Litwy, Hiszpanii, Szwecji i Finlandii. Każdy z nich zgarnie ponad 123 tysiące euro.

30 wygranych Eurojackpot V stopnia w Polsce

Nieco mniej, a jednocześnie dość dużo szczęścia w ostatnim losowaniu mieli Polacy. W naszym kraju odnotowano dopiero wygraną piątego stopnia (4+1). Szczęśliwców jest jednak wyjątkowo dużo, bo aż 30. Poza tym na ich konta wpadnie całkiem spory przelew, gdyż wygrana jest całkiem pokaźna i wynosi 35 784,60 zł minus należny podatek od wysokich wygranych. Co ciekawe, w poprzednich losowaniach, gdy w Polsce notowano wygrane wyższego stopnia, gracze, którzy wytypowali zestaw 4+1 otrzymywali dużo mniej, bo około 1500-2000 zł.

Kumulacja w Eurojackpot wciąż nie została rozbita

Dobra wiadomość jest taka, że miłośnicy Eurojackpot wciąż mają szansę na wygranie rekordowej sumy pieniędzy. Kumulacja wciąż nie została rozbita, co oznacza, że we wtorek, 19 listopada, do wygrania będzie niewyobrażalna wręcz kwota 520 milionów złotych. Warto więc zaufać swojemu szczęściu i wybrać się do kolektury Lotto.

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.