Awaria wodociągu w centrum Szczecina. Występują problemy z dostawami wody

Do awarii wodociągu w okolicy budynku przy ul. Narutowicza 7, w centrum Szczecina, doszło w niedzielę, 5 stycznia po południu. Z powodu uszkodzenia wodociągu problemy z dostawą wody zgłaszają mieszkańcy budynków w śródmieściu, na osiedlu Kaliny i w dzielnicy Pogodno. Zakład Wodociągów i Kanalizacji usuwa skutki awarii.

- Uszkodzony jest jeden z dwóch rurociągów przesyłowych. Ze względu na to, że jest to rura o średnicy 450 mm, ciśnienie w kranach spadło w wielu miejscach w mieście. Jesteśmy w trakcie zakręcania wody w tym rurociągu. Kiedy uda się to zrobić, sytuacja wróci do normy, ciśnienie w sieci wzrośnie – przekazała PAP rzeczniczka prasowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Hanna Pieczyńska.

Pieczyńska poinformowała, że ZWiK otrzymuje zgłoszenia o problemach z dostawą wody od mieszkańców m.in. śródmieścia i zachodnich dzielnic Szczecina. - To nie zawsze oznacza brak wody, ale spadek ciśnienia. Na przykład do trzeciego piętra woda dochodzi, wyżej już nie – wyjaśniła.

Po „odcięciu” uszkodzonej magistrali - jak zapowiedziała Hanna Pieczyńska - wszyscy mieszkańcy znów będą mieli wodę w kranach. Dodała, że na Prawobrzeżu Szczecina i w północnych dzielnicach Lewobrzeża problemów z dostawą wody nie ma. Na razie nie wiadomo, co spowodowało uszkodzenie wodociągu. Pieczyńska zaznaczyła, że najbardziej prawdopodobną przyczyną są skoki temperatury. - Zamarzająca i rozmarzająca ziemia może uszkodzić instalacje – podsumowała rzeczniczka ZWiK.

