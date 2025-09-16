Awantura na granicy. 56-latek ubliżał policjantom. Nie uniknie kary

Protest w Świnoujściu przerodził się w awanturę

Do incydentu doszło 26 czerwca 2025 r. na przejściu granicznym Świnoujście – Ahlbeck, gdzie zorganizowano protest przeciwko napływowi nielegalnych imigrantów do Polski. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, Paweł S. miał znieważyć słowami obelżywymi sześciu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie.

- Prokurator Rejonowy w Świnoujściu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Pawłowi S., który publicznie znieważył sześciu funkcjonariuszy policji – poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda.

Według prokuratury, mężczyzna znieważał policjantów podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych oraz w związku z podjętą przez nich interwencją. Co więcej, miał to zrobić publicznie i bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego.

Jaką karę może ponieść oskarżony o znieważenie policjantów?

Paweł S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Jeśli jednak sąd uzna go za winnego, grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Sprawa jest o tyle poważna, że znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych jest przestępstwem ściganym z urzędu. Prokuratura musi udowodnić, że oskarżony faktycznie dopuścił się znieważenia i że jego zachowanie było bezprawne.

To nie jedyny taki przypadek

Pod koniec sierpnia akt oskarżenia za znieważenie policjantów na przejściu granicznym Świnoujście – Ahlbeck skierowano również wobec 26-letniego mężczyzny, który dopuścił się podobnego czynu podczas tego samego wydarzenia. Oznacza to, że incydent z 26 czerwca nie był jednorazowym wydarzeniem, a znieważanie policjantów podczas protestu miało charakter powtarzalny.

Warto również zaznaczyć, że 26-latek oskarżony o znieważenie policjantów był w przeszłości karany sądownie, co może mieć wpływ na wymiar kary w jego przypadku.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie