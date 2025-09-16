Zamienili się miejscami, by uniknąć kłopotów. Policjanci nie dali się nabrać

Nietypowe zachowanie kierowcy mitsubishi wzbudziło podejrzenia policji

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu goleniowskiego, gdzie funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie pełnili służbę. Ich uwagę zwrócił pojazd marki Mitsubishi, który nagle zatrzymał się na poboczu.

- Na widok patrolu samochód nagle zatrzymał się na poboczu, a kierowca z pasażerką w pośpiechu zamienili się miejscami – relacjonuje st. post. Martyna Kowalska z KPP w Goleniowie.

Takie zachowanie wzbudziło podejrzenia policjantów, którzy postanowili zatrzymać pojazd do kontroli. Kobieta siedząca za kierownicą tłumaczyła, że jej partner źle się poczuł, dlatego to ona przejęła prowadzenie.

Prawda wyszła na jaw. Kierowca miał blisko 1,5 promila alkoholu

Badanie alkomatem szybko wykazało, że prawdziwy powód zamiany miejsc był inny. Kobieta była trzeźwa, natomiast 50-letni mężczyzna, który chwilę wcześniej kierował, miał w organizmie 0,73 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli blisko 1,5 promila.

Mężczyzna przyznał, że wcześniej pił piwo. Na miejscu policjanci zatrzymali mu prawo jazdy oraz sporządzili niezbędną dokumentację. Teraz sprawa trafi do sądu.

Co grozi pijanemu kierowcy?

Zgodnie z art. 178a §1 Kodeksu karnego, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności, a także zakazem prowadzenia pojazdów oraz wysokimi konsekwencjami finansowymi.

Policjanci przypominają, że żadna zamiana miejsc ani próba oszukania funkcjonariuszy nie uchroni przed konsekwencjami. Prawda zawsze wyjdzie na jaw, a nietrzeźwi kierowcy poniosą odpowiedzialność.

Policja apeluje: Jazda pod wpływem alkoholu to ogromne zagrożenie

Jazda pod wpływem alkoholu to nie tylko złamanie prawa, ale przede wszystkim ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia – zarówno samego kierującego, jak i innych uczestników ruchu. Policja apeluje o rozsądek i przypomina, że nietrzeźwi kierowcy stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo na drogach.

