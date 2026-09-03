Pogoda w Szczecinie: 4-6 września

Pogoda w Szczecinie w najbliższy weekend będzie daleka od stabilnej. Mieszkańcy doświadczą wyraźnej zmiany aury – od deszczowego i chłodnego piątku, przez przejściową sobotę, aż po znacznie spokojniejszą niedzielę. Największe różnice będą dotyczyć opadów, które w piątek mogą być intensywne, by w niedzielę całkowicie zaniknąć.

Deszczowy i chłodny piątek

Weekend rozpocznie się pochmurną i deszczową aurą. W piątek, 4 września, termometry w Szczecinie wskażą od około 15 do 17 stopni Celsjusza, co sprawi, że będzie to najchłodniejszy dzień weekendu pod względem temperatury maksymalnej. Prognozowane są też intensywne opady deszczu. W parze z deszczem pójdzie dość silny wiatr, wiejący ze średnią prędkością ponad 5 m/s.

Sobota z poprawą, ale wciąż wietrzna

Sobota, 5 września, przyniesie zauważalną zmianę temperatury. W ciągu dnia słupki rtęci mogą sięgnąć nawet 20°C, choć poranek będzie chłodniejszy niż w piątek, z temperaturą na poziomie około 13 stopni. Niestety, to jeszcze nie będzie koniec opadów – prognozowane są słabe, przelotne deszcze. Co więcej, sobota okaże się najbardziej wietrznym dniem weekendu, ze średnią prędkością wiatru dochodzącą do niemal 7 m/s.

Spokojna i sucha niedziela

Niedziela, 6 września, zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień weekendu w Szczecinie. Przede wszystkim, tego dnia nie powinno padać. Na niebie pojawi się duże zachmurzenie, ale aura będzie sucha. Temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie z soboty i wyniesie około 20 stopni, natomiast poranek będzie najchłodniejszy w ten weekend – około 12°C. Wyraźnie uspokoi się również wiatr, którego prędkość spadnie do około 4 m/s.

Weekend w Szczecinie. Jak zaplanować czas?

Zmienna pogoda sugeruje elastyczne podejście do weekendowych planów. Piątkowa, deszczowa aura będzie sprzyjać aktywnościom pod dachem – to dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych lub spotkania w zamkniętych przestrzeniach. W sobotę, mimo możliwych przelotnych opadów, wyższa temperatura pozwoli na krótki spacer, warto jednak mieć przy sobie parasol i cieplejsze ubranie ze względu na silny wiatr. Niedziela, jako dzień bez deszczu, stworzy najlepsze warunki do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, na przykład w miejskich parkach czy podczas dłuższej przechadzki.

Dane pogodowe: OpenWeather