Audi wjechało w dom. Napis na samochodzie wywołał lawinę domysłów

i Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie

Tragedia w Dolicach

Audi wjechało w dom. Zginął przedsiębiorca z Gryfina. Napis na samochodzie wywołał lawinę domysłów

SES 11:06 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wielu mieszkańców określa to miejsce mianem "zakrętu śmierci". Ulica Kolejowa w Dolicach (woj. zachodniopomorskie) przebiega po łuku, a kierowcy często nie stosują się do ograniczeń prędkości, co często prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. W niedzielę, 9 lipca doszło w tym miejscu do tragicznego wypadku, w którym zginął przedsiębiorca z Gryfina. Jego audi wypadło z drogi i wbiło się w budynek mieszkalny, przebijając ścianę. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów, w których internauci podkreślają, że jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Ich uwagę przykuł również napis na tablicy rejestracyjnej, co spowodowało lawinę domysłów.