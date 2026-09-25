Amerykańska baza wojskowa może powstać w Polsce. Wskazali najlepszą możliwą lokalizację

Gdzie mogłaby powstać amerykańska baza wojskowa w Polsce?

Rozważania dotyczące utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce nabierają tempa. Wśród potencjalnych lokalizacji wymieniane są województwa: dolnośląskie, lubuskie oraz zachodniopomorskie. Przedstawiciele środowiska gospodarczego z Pomorza Zachodniego nie mają jednak wątpliwości, że to właśnie Szczecin ma największe atuty.

Szczecin ma argumenty

Jak wskazują eksperci, województwo zachodniopomorskie dysponuje infrastrukturą, która może okazać się kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa NATO i Polski. W regionie znajduje się poligon w Drawsku Pomorskim, działa korpus NATO, a dodatkowym atutem są porty w Szczecinie i Świnoujściu oraz bliskość granicy z Niemcami.

Według przedsiębiorców obecność amerykańskich wojsk zwiększyłaby również poziom ochrony strategicznych obiektów, takich jak terminal LNG w Świnoujściu, Zakłady Chemiczne Police czy infrastruktura portowa.

- Bezpieczeństwo jest tematem, który najbardziej interesuje obecnie opinię publiczną. Baza wojsk USA w regionie będzie gwarantem tego, że w naszym regionie to bezpieczeństwo będzie na najwyższym poziomie. Trudno jest wyobrazić sobie lepszą polisę ubezpieczeniową dla regionu, naszej infrastruktury i biznesu niż właśnie obecność amerykańskich wojsk. Potencjał, jaki USA może zaproponować region jest absolutnie niepowtarzalny. Mamy port, dostęp do dróg wodnych, doskonałą infrastrukturę drogową i przestrzeń, którą można zagospodarować na bazę wojskową. Nasza wyższość to także dostęp do Niemiec, co w przypadku potencjalnego zagrożenia również jest istotne, by proponować mieszkańcom i krajowi jeszcze lepszą ochronę – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Baza wojskowa jako impuls dla gospodarki

Przedsiębiorcy przekonują, że korzyści nie ograniczałyby się wyłącznie do kwestii bezpieczeństwa. Ich zdaniem obecność amerykańskiej armii mogłaby przyciągnąć nowych mieszkańców, inwestorów i międzynarodowy kapitał.

Stała obecność wojsk USA miałaby także przełożyć się na zwiększone zamówienia dla lokalnych firm oraz rozwój branży logistycznej, transportowej i usługowej.

- Stała baza to przypływ mieszkańców. Obecność wojsk USA działa jak najlepsza polisa ubezpieczeniowa dla międzynarodowego kapitału. Globalne koncerny znacznie chętniej lokują fabryki, centra logistyczne i biura w regionach o najwyższym poziomie stabilności geopolitycznej. Armia amerykańska będzie na pewno zakupywać produkty od naszych dostawców, to będzie także impuls rozwojowy dla transportu i dla logistyki. Bilans korzyści jest duży i sprawia, że nasi mieszkańcy oraz przedsiębiorcy czują się po prostu lepiej chronieni, chętniej inwestują – podkreśla Hanna Mojsiuk.

Temat wróci podczas Baltic Economic Congress

Północna Izba Gospodarcza zapowiada, że kwestia bezpieczeństwa oraz potencjalnej lokalizacji amerykańskiej bazy wojskowej będzie jednym z tematów październikowego Baltic Economic Congress w Szczecinie.

Przedstawiciele organizacji liczą, że decyzje dotyczące obecności wojsk USA w Polsce będą podejmowane ponad politycznymi podziałami, a priorytetem pozostanie bezpieczeństwo państwa i ochrona infrastruktury krytycznej.

- Bardzo czekamy na decyzję w tym temacie i liczymy na to, że politycy w Polsce ponad podziałami będą działać, by baza w Polsce powstała. Podczas Baltic Economic Congress będziemy dyskutowali o tym, że rozwój gospodarczy jest niemożliwy bez zapewnienia przedsiębiorcom komfortu i bezpieczeństwa inwestycji. Potrzeba nam lepszego i pewniejszego bezpieczeństwa cybernetycznego oraz zabezpieczenia infrastruktury krytycznej. To ważne dla naszych łańcuchów dostaw. To horyzontalne zabezpieczenie jest ważne dla wszystkich firm, od MŚP przez wielkie korporacje – mówi prezes PIG.

Baltic Economic Congress odbędzie się w Szczecinie 15 października. Zdaniem przedsiębiorców właśnie tam będzie można szerzej porozmawiać o tym, jak bezpieczeństwo militarne przekłada się na rozwój gospodarczy regionów.

Źródło: Północna Izba Gospodarcza

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