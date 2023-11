i Autor: Andrea Piacquadio, Kayla Linero / CC0 / pexels.com Nowy obowiązek dla polskich kierowców. Aż 900 tys. osób będzie musiało to zrobić

Posypią się kary

900 tys. kierowców musi to zrobić do końca roku. Kolejny obowiązek od 1.01.2024. Nie tylko prawo jazdy do wymiany!

SES 20:39 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Mimo, iż jest to już dość rzadki widok na polskich drogach, to okazuje się, że blisko 900 tysięcy samochodów posiada jeszcze element, który przestał obowiązywać ponad 20 lat temu. Chodzi o czarne tablice rejestracyjne, które w czasach PRL były codziennością, a w 2000 roku zostały zastąpione nowym wzorem. Wszystko wskazuje jednak na to, że czarne blachy niebawem bezpowrotnie znikną.