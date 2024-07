i Autor: Zdjęcie ilustracyjne: Shutterstock (2) 61-latek zginął w wypadku na polu pod Gryficami, po tym jak prawdopodobnie został wciągnięty przez maszynę do prasowania słomy, zdj. ilustracyjne

Śmierć na polu

61-latka wciągnęła maszyna do prasowania słomy?! Mężczyzna nie żyje

61-latek zginął w wypadku na polu pod Gryficami, po tym jak prawdopodobnie został wciągnięty przez maszynę do prasowania słomy. Do zdarzenia doszło w czwartek, 18 lipca, przed godz. 15, gdy zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie. Na miejsce zadysponowano wszystkie służby, ale życia mężczyzny nie udało się uratować.