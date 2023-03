24-latek miał już przygotowany sznur. Pomoc nadeszła w porę

Sałatka jarzynowa: co dodać, by miała niezapomniany smak? Poznaj przepis Magdy Gessler i Ewy Wachowicz na Wielkanoc

Takie interwencje są niezwykle trudne, gdyż stawką jest ludzkie życie, nie ma ani chwili do stracenia i konieczne jest profesjonalne podejście. Tak było również w przypadku interwencji, do której doszło w Szczecinie. Post. Joanna Sawicka i mł.asp. Wojciech Koziński z komisariatu Szczecin Dąbie otrzymali pilne zgłoszenie dotyczące osoby, która chce targnąć się na swoje życie.

Policjanci natychmiast udali się pod wskazany adres, lecz nikogo nie zastali. Po ustaleniu przez operatora numeru alarmowego prawidłowej lokalizacji, mundurowi na strychu jednego z budynków odnaleźli 24-letniego mężczyznę. Jak się okazało, przyjechali w samą porę. Tuż obok mężczyzny, do belki stropowej przywiązany był sznur. Chwilę później mogłoby być już za późno.

Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, którzy zaopiekowali się mężczyzną. 24-latek trafił w bezpieczne miejsce i udało się uniknąć tragedii.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

