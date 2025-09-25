23-latek przeżył chwile grozy. Przyjechali pod dom i straszyli maczetą

Grzegorz Kluczyński
2025-09-25 14:29

Trzech mężczyzn z powiatu drawskiego usłyszało zarzuty po tym, jak w Zagórzycach niedaleko Łobza (woj. zachodniopomorskie) grozili maczetą i podżegali do pobicia 23-letniego mężczyzny. Sprawą zajęła się policja i prokuratura.

Trzech zatrzymanych z zarzutami

Policjanci ustalili, że jeden z nich, 22-latek, podżegał pozostałych do pobicia pokrzywdzonego. Dwóch mężczyzn, 45-latek oraz 28-latek, mieli kierować wobec 23-latka groźby pozbawienia zdrowia, wykorzystując do tego maczetę.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Łobzie zatrzymali mieszkańców powiatu drawskiego, przedstawili im zarzuty oraz zabezpieczyli maczetę.

Dozór policyjny i zakaz zbliżania się

W niedzielę, 21 września 22-latek został doprowadzony do budynku Prokuratury Rejonowej w Łobzie, gdzie został przesłuchany przez prokuratora. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji z jednoczesnym zakazem zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym 23-latkiem.

Następnie prokurator wykonał czynności z 45-latkiem oraz 28-latkiem, przychylając się do wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Łobzie o zastosowaniu wobec mężczyzn środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji oraz zakazu zbliżania się oraz kontaktowania z pokrzywdzonym.

Przyjechali pod dom i straszyli maczetą
