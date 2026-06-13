15-latek z młotkiem zaatakował 17-latka! Poważne zarzuty

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-13 16:53

Sceny grozy w Koszalinie! Jak informują policjanci na swojej stronie, 15-latek wziął do rąk młotek podany mu chwilę wcześniej przez 40-letnią kobietę i kilkukrotnie uderzył w głowę 17-latka. Wszystko rozegrało się na ulicy, wśród świadków. Ofiara zdołała uciec. Służby zatrzymały cztery osoby. Główny podejrzany ma już zarzut usiłowania zabójstwa.

Atak młotkiem
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Usiłowanie zabójstwa w Koszalinie. 15-latek zaatakował 17-latka młotkiem

Dramatyczne sceny rozegrały się w zeszłą sobotę, krótko po godzinie 22, na ulicy Monte Cassino w Koszalinie. Miejscowa policja przekazuje, że 40-letnia kobieta wręczyła 15-latkowi młotek, a chłopak kilkukrotnie uderzył nim w głowę 17-latka. Sprawa została potraktowana z największą powagą, a nastoletni sprawca usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa starszego o dwa lata chłopaka.

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15-letni sprawca ataku w Koszalinie był znany policji

Pomimo odniesionych ran, ofiara ataku zdołała uciec i natychmiast skontaktowała się ze swoją matką. Przerażona kobieta zaalarmowała służby. Na miejscu pojawił się policyjny patrol oraz ratownicy medyczni.

Mundurowi od razu ruszyli w teren, szukając uczestników incydentu. Zaledwie dwie godziny po przyjęciu zgłoszenia policjanci zatrzymali wszystkie cztery osoby związane z napaścią, w tym dwie dorosłe kobiety. W grupie znalazł się główny podejrzany, 15-latek, który wielokrotnie wchodził w konflikt z prawem i był świetnie znany miejscowym stróżom prawa.

Pomocnictwo w ataku. 40-letnia kobieta usłyszała zarzuty

Zgromadzone przez śledczych dowody pozwoliły na sformułowanie wobec 15-latka zarzutu usiłowania zabójstwa i doprowadzenie go przed oblicze sądu, który zadecyduje o jego przyszłości. W sprawę zamieszana jest również 40-letnia kobieta, której prokuratura przedstawiła zarzut pomocnictwa w naruszeniu czynności narządu ciała, kwalifikując to jako występek o charakterze chuligańskim. Trwa wnikliwe śledztwo, mające ustalić rolę każdego z zatrzymanych w tym brutalnym zdarzeniu.

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