122 osoby zatruły się salmonellą w ośrodku wczasowym w Pogorzelicy w województwie zachodnio-pomorskim, a 8 z nich zostało hospitalizowanych. Dopiero kilka dni po zdarzeniu sanepid w Szczecinie ujawnił jego szczegóły, dodając, że wśród poszkodowanych są zarówno wczasowicze, jak i pracownicy ośrodka - wszyscy mieli objawy typowe dla zatrucia pokarmowego spowodowanego tą bakterią.

Mimo że właściciel ośrodka zdecydował w związku z tym o końcu turnusu, nic nie stoi na przeszkodzie, by został on ponownie otwarty - decyzja ta nie leży bowiem w gestii sanepidu. Dalsza część tekstu poniżej.

- Dostaliśmy informację od właściciela ośrodka, że pozostałe turnusy również zostały odwołane, natomiast ponowne otwarcie ośrodka zależy tylko i wyłącznie od niego, bo my nie mamy na to wpływu. Swoją drogą nadal prowadzimy natomiast dochodzenie epidemiologiczne, wyjaśniając, jak doszło do zakażenia salmonellą - wyjaśnia Małgorzata Kapłan, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.