Wszystkich Świętych

1 listopada na największym cmentarzu w Polsce. Odwiedzinom na grobach bliskich sprzyja pogoda

Każdego roku, w dniu Wszystkich Świętych, Cmentarz Centralny w Szczecinie odwiedza rekordowa liczba osób. Nic dziwnego, gdyż jest to największa nekropolia w Polsce i trzecia co do wielkości w Europie. Na powierzchni około 170 hektarów pochowanych jest blisko 300 tysięcy osób.