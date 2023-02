Życie 17-letniej Andżeliki w jednej chwili zamieniło się w piekło. Rowerzystkę potrącił pijany kierowca

Do dramatycznych zdarzeń doszło 17 lipca 2022 roku w Rurzycy pod Goleniowem. 17-letnia Andżelika wracała rowerem do domu. Została potrącona przez samochód. Kierujący, ani podróżujący z nim pasażer, nie udzielili pomocy rannej dziewczynie. Uciekli. Mieli powód, gdyż obaj byli pijani.

"Podejrzany poruszając się samochodem osobowym wraz z pasażerem, znajdując się w stanie nietrzeźwości 1,2 ‰ alkoholu we krwi, nie dostosował prędkości pojazdu do warunków jazdy, w wyniku czego uderzył w prawidłowo jadącą rowerzystkę, po czym zbiegł z miejsca wypadku. Pasażer pojazdu nie udzielił pomocy pokrzywdzonej, która w wyniku wypadku znalazła się w położeniu bezpośrednio zagrażającym życiu" - informuje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

Dziewczyna doznała licznych poważnych urazów, w tym ostrego krwiaka podtwardówkowego oraz licznych obrzęków i otarć naskórka. 17-letnia Andżelika jest sparaliżowana i wymaga rehabilitacji. Na portalu zrzutka.pl trwa zbiórka środków na kosztowne leczenie dziewczyny. Potrzebna jest ogromna kwota. Miesięczny koszt wynosi około 27 tysięcy złotych.

Sprawcy wypadku zostali zatrzymani. To młodzi mężczyźni w wieku 20 i 22 lat. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości skutkującym ciężkimi obrażeniami osoby pokrzywdzonej, natomiast pasażer usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy ofierze wypadku. Obaj mężczyźni trafili do aresztu i przyznali się do zarzucanych im czynów.

Do sądu trafił już akt oskarżenia. Oznacza to, że niebawem mężczyźni odpowiedzą za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości. Za spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości skutkującego ciężkimi uszkodzeniami ciała grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 12. Z kolei za nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, do 3 lat pozbawienia wolności.

