Zuchwała kradzież na Krzekowie. Firma ogrodnicza straciła ważne narzędzie pracy

Do zuchwałej kradzieży doszło w ubiegły piątek, 24 lutego na ulicy Szerokiej w Szczecinie. Krótko po godz.23:00 koło zaparkowanego samochodu dostawczego, należącego do firmy branży ogrodniczej zaczął kręcić się nieznany mężczyzna. Otworzył pojazd od strony kierowcy, wsiadł do środka, wysiadł od strony pasażera i przeszedł na drugą stronę ulicy. Po chwili wrócił, wsiadł do samochodu, uruchomił go, poprawił lusterka i odjechał w nieznanym kierunku. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu.

- Z tego, co widać na nagraniu, był to dość postawny mężczyzna - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Maciej Miksza, właściciel firmy. - Gdy wsiadł do samochodu, zdjął kurtkę i w momencie, gdy poprawiał lusterko, można było zauważyć przez chwilę jego sylwetkę.

Skradziony samochód to trzyletni Fiat Ducato Maxi o numerze rejestracyjnym ZS 108MX. Pojazd ma kilka znaków szczególnych, które są zauważalne nawet gdy zostaną zmienione tablice rejestracyjne i nie da się ich usunąć w szybki sposób.

- To duże wgniecenie na progu od strony kierowcy, mniej więcej wielkości głowy - dodaje Maciej Miksza. - Samochód ma też hak i charakterystyczną kamerę cofania wystającą ze światła "stop". Z prawej strony jest też widoczna rysa, a jedna z lampek świeci się w innym odcieniu.

Wraz z samochodem skradziony został również sprzęt, który znajdował się w jego wnętrzu. To m.in. traktor ogrodniczy i narzędzia wykorzystywane do prac. Ich wartość to około 30 tysięcy złotych.

- Wszystkie narzędzia są wyprodukowane przez firmę Fiskars i oznaczone naszym logo - podkreśla właściciel firmy. To ważna informacja, gdyż w sytuacji, gdyby złodziej próbował je sprzedać, są one dość charakterystyczne. Warto więc zwracać uwagę na wszelkie "promocje", które pojawią się w serwisach ogłoszeniowych, na giełdach lub bazarach.

Właściciel firmy prosi o kontakt wszystkich, którzy mogą pomóc w odzyskaniu skradzionego pojazdu. Wpisy na facebookowym profilu Miksza Ogrody zostały udostępniony już blisko 1000 razy.

- Gdyby ktokolwiek miał jakieś informacje, widział busa, rozpoznaje postać, sposób poruszania się, ubiór lub cokolwiek, proszę o kontakt pod numerem 697417002 - apeluje Maciej Miksza

Dla osoby, która przyczyni się do odnalezienia skradzionego pojazdu i wskazania sprawcy została przewidziana nagroda pieniężna.

