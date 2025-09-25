Znany bank ogranicza dostęp do gotówki

W Niemczech trwa finansowa rewolucja, która wywołuje sporo emocji. Austriacki Oberbank zdecydował o całkowitej likwidacji własnych bankomatów i zamknięciu kas gotówkowych w oddziałach. Klienci już teraz narzekają na utrudniony dostęp do pieniędzy, a decyzja banku wzbudziła krytykę polityków i rzeczników praw konsumentów.

Proces wyłączania bankomatów rozpoczął się w lipcu i ma zakończyć do końca września. W południowych Niemczech, gdzie Oberbank ma 16 oddziałów, już pięć z nich całkowicie zrezygnowało z obsługi gotówkowej. W niektórych oddziałach graniczono także godziny pracy do zaledwie dwóch godzin dwa razy w tygodniu, a bankomaty i kasy zostały zamknięte na stałe.

Klienci wściekli po likwidacji bankomatów

Oberbank tłumaczy swoją decyzję rosnącą popularnością płatności cyfrowych i coraz mniejszym znaczeniem gotówki w gospodarce. Bank chce skupić się na rozwijaniu usług online oraz doradztwie finansowym, a klientów zachęca do korzystania z kart płatniczych i bankowości mobilnej.

Dla osób, które wciąż wolą wypłacać gotówkę, bank wskazuje alternatywę – możliwość odbioru pieniędzy przy kasach supermarketów i stacji benzynowych, przy okazji zakupów, do maksymalnej kwoty 200 euro. Ponadto klienci Oberbanku mogą korzystać z bankomatów innych instytucji bez dodatkowych opłat.

Co dalej z gotówką?

Decyzja Oberbanku spotkała się jednak z ostrą krytyką. Politycy i organizacje konsumenckie ostrzegają, że nadmierna cyfryzacja może wykluczyć osoby starsze i mniej zaznajomione z technologią. Dodatkowo, choć płatności cyfrowe stają się coraz powszechniejsze, gotówka wciąż ma mocną pozycję. Z danych Europejskiego Banku Centralnego wynika, że w 2024 roku ponad połowa zakupów w Niemczech była opłacana banknotami i monetami. Dla wielu osób więc gotówka nadal jest istotona.