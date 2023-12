Ta wyjątkowa szczecińska wersja przeboju Mariah Carey łączy się z kultowym świątecznym filmem "Love Actually" ("To właśnie miłość"), tworząc niecodzienne połączenie świątecznej magii.

- Uwielbiamy tę piosenkę, podobnie jak film, z którego pochodzi. Wspaniale się złożyło, że „Love Actually” w tym roku również obchodzi 20. rocznicę powstania - mówi Sylwia Fabiańczyk-Makuch, dyrygentka chóru Politechniki Morskiej. - Nie mogło więc być inaczej, musieliśmy pokusić się o własną wersję tego znanego niemal wszystkim utworu. Partie solowe zaśpiewali Sylwia Różycka, Damian Ukeje oraz kilkunastu wokalistów z Chóru Politechniki Morskiej.

W teledysku autorstwa Kamera Jazda, nawiązującym do pełnego niespodzianek filmu „To właśnie miłość”, pojawili się się nie tylko utalentowane chórzystki i chórzyści Politechniki Morskiej, ale także wyjątkowi goście w osobach prezydenta Szczecina Piotra Krzystka i marszałka województwa Olgierda Geblewicza. Swoją obecność zaznaczył również rektor Politechniki Morskiej Wojciech Ślączka. Dodatkowo, w projekcie udział wzięli lubiani i podziwiani szczecińscy artyści, m.in. aktor Michał Janicki, Bartek Orłowski z Akukulele oraz zespół Szczecinianie.

Autorem aranżacji jest Przemysław Skuz, warstwę instrumentalną przygotował Krzysztof Baranowski, za nagrania i mastering odpowiada pracownia kabART.

- „All I want for Christmas” to nie tylko świąteczny utwór, w którym głównym bohaterem jest Szczecin, przedstawiony w swej zimowej okazałości – dodaje Sylwia Fabiańczyk-Makuch. - To muzyczny prezent dla mieszkańców, który ma dostarczyć radości, emocji i niezapomnianych chwil w tym wyjątkowym okresie. Bo to właśnie te emocje i obecność drugiego człowieka czynią ten czas takim pięknym.

-W przygotowania oryginalnej odsłony tej ponadczasowej piosenki, chór włożył całe serce, energię i pasję – mówi chórzystka, Klaudia Nowak. - Dlaczego właśnie ten utwór? Bo to nie tylko jednoznacznie kojarzący się ze świętami ponadczasowy szlagier, ale również popularna melodia, która wyczarowuje uśmiech na twarzach i sprawia, że serca napełniają się radością. To nie tylko piosenka – to uczucie, które przenosi nas w niepowtarzalny nastrój świąt.

Tym niecodziennym wykonaniem piosenki "All I Want For Christmas Is You" chórzyści Politechniki Morskiej postanowili zakończyć tegoroczne obchody 20 lat swojej działalności.

