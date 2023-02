W ramach prac w Zdunowie powstał parking, chodniki, stojaki na rowery, czyli elementy, na które składa się miejska część przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Koszt inwestycji to 2,7 mln zł.

Gotowy jest również sam przystanek, który został wyremontowany w ramach przebudowy linii kolejowej Szczecin-Poznań. Oznacza to, że pasażerowie mogą w pełni korzystać z całej infrastruktury. Za około rok powinny tędy pojechać pociągi SKM do Stargardu.

Szczecin Zdunowo jest pierwszym, a w zasadzie drugim "kompletnym" przystankiem SKM. Od około roku jest również gotowy przystanek Szczecin Łękno, który powstał przy okazji budowy węzła komunikacyjnego. Jest on jednak na razie bezużyteczny, gdyż prace torowe na trasie do Polic wciąż trwają i potrwają jeszcze przez kolejne dwa lata. Pociągi ze stacji Szczecin Główny nie mają nawet możliwości dojechać do przystanku na Łęknie, gdyż między Pomorzanami i Turzynem nie ma nawet torów.

Kilka dni wcześniej miasto poinformowało również o zakończeniu prac związanych z otoczeniem przystanku SKM Szczecin Skolwin Północny na ulicy Artyleryjskiej. Trudno jednak mówić w tym przypadku o przystanku, gdyż ten jeszcze nie został zbudowany przez PKP PLK. Inwestycja kosztowała ponad 690 tys. zł.

Według ostatnich zapowiedzi, trasa SKM do Polic ma zostać zbudowana do końca 2025 roku. Wcześniej, bo do końca 2023 roku mają zostać uruchomione połączenia ze Stargardem, Gryfinem i Goleniowem.

