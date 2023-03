Zdjęcia nagiego mężczyzny w interpelacji radnego ze Szczecina

Zdjęcia, na których widać nagiego mężczyznę, zostały dołączone do interpelacji Dariusza Mateckiego, radnego ze Szczecina - informuje Interia. Pismo trafiło do prezydenta miasta i zostało nawet, razem z fotkami, opublikowane na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej. Radny zwracał w nim uwagę na problem użytkowników garaży z ulic: Klemensa Janickiego i Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, którzy jeszcze w lipcu ub.r. domagali się rozszerzenia strefy ruchu na całej szerokości drogi dojazdowej i zamontowania znaków zakazu postoju na całej długości odcinka. Do interpelacji radnego dołączono oprócz map ponad 40 zdjęć dokumentujących położenie garaży, które Matecki otrzymał od jednego z mieszkańców. Ani on, ani urzędnicy nie zauważyli jednak, że na wybranych fotkach widać odbicie w szybie ich autora (zdjęcia były robione z mieszkania - przyp.red.), który jest na nich nagi albo ma na sobie tylko majtki.

- W jednej z interpelacji do Prezydenta Szczecina dołączono zdjęcia, na których widoczny jest kompletnie nagi mężczyzna. Autorem interpelacji jest Dariusz Matecki - poinformował profil twitterowy ToNiePrzejdzie, który jako pierwszy wykrył, że doszło do pomyłki.

Zdjęcia z nagim mężczyzną zniknęły już z biuletynu informacji publicznej urzędu miasta w Szczecinie, o czym poinformował radny na swoim profilu twitterowym.

Wiernych fanów na czele z @ToNiePrzejdzie informuję, że niestety to nie moje zdjęcia. Mieszkaniec je podesłał i przekazałem dalej do Urzędu Miasta bez przyglądania się. Jak lubicie oglądać nagiego, starszego pana - Wasza sprawa. Zdjęcia z BIP zniknęły-a mieszkańca poinformowałem. pic.twitter.com/XAxnuE5q0H— Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) March 7, 2023

Sonda Czy uważasz, że można pozwolić sobie na nagość przy dzieciach? Tak, to ważne, aby czuć się swobodnie Nie, to jednak dzieci Zależy od podejścia rodziców