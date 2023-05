Zbliżają się Żagle 2023. Poznaliśmy pierwsze szczegóły

Setki nowych miejsc pracy pod Szczecinem. Można zarobić co najmniej 9 tysięcy złotych!

Żagle 2023 w Szczecinie

Żagle 2023 w Szczecinie odbędą się w dniach 18-20 sierpnia. U stóp Wałów Chrobrego i przy Łasztowni zacumują jednostki, które przypłyną do Szczecina z gościnną wizytą.

- Spodziewanych jest kilkanaście żaglowców z Polski, Niemiec, Finlandii i Holandii, a także okręty z 3 Flotylli Okrętów w Gdyni i 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu - informuje Kacper Reszczyński ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. - Nie zabraknie znanych mieszkańcom miasta przedstawicieli szczecińskiej floty.

Na lądzie

W ramach Żagli organizowane są rożne strefy aktywności dla dzieci i rodzin, Festiwal Orkiestr Dętych, a także koncerty na scenach głównej i szantowej. Dla odwiedzających dostępny będzie Jarmark pod Żaglami wraz ze strefą Food Trucków i Strefa Artystów. Od kilku lat stałym i cieszącym się olbrzymim zainteresowaniem odwiedzających jest Craft Beer Zone, gdzie można skosztować rzemieślniczych browarów z całej Polski. Aktualnie odbywa się nabór wystawców do poszczególnych stref.

Na wodzie

19 sierpnia na Jeziorze Dąbie odbędzie się rywalizacja jachtów balastowych do 15 metrów w kategorii KWR1, KWR2 i OPEN (Regaty o Puchar Prezydenta Miasta). Jachty po regatach zacumują na Wałach Chrobrego. Z kolei Wyspa Grodzka zmieni się w strefę żeglarską, gdzie będzie można zobaczyć pokazy żeglowania na Optimiście, Widnsurfingu i skorzystać z trenażera. Tegoroczna odsłona imprezy to także świetna okazja to wspólnego świętowania 25-lecia „Nawigatora XXI”.

Żeglarski Szczecin

Szczecin słynie z żeglarskich imprez. Żagle, a wcześniej Dni Morza i organizowane co kilka lat finały zlotu wielkich żaglowców The Tall Ships Races (w 2007, 2013 i 2017 roku) zyskały sobie liczne grono fanów i wpisały się na stałe do kalendarza letnich wydarzeń.

Żagle organizowane są w tym roku po raz trzeci.

- Zainicjowane w 2021 r. żeglarskie święto zostało bardzo ciepło przyjęte przez mieszkańców i turystów - dodaje rzecznik ŻSTW. - Wakacyjny termin sprawił, że nad Odrą bawiły się dziesiątki tysięcy szczecinian i ich gości.

Impreza będzie odbywała się na prawym i lewym brzegu. Wzorem lat ubiegłych w ciągu ul. Jana z Kolna ruch pojazdów będzie utrzymany.

Informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie zagle.szczecin.eu i na Facebooku.

