Zatrzymała go szczecińska drogówka. Kierowca audi z Hamburga wylądował za kratkami

W ubiegłym tygodniu policjanci szczecińskiej drogówki zatrzymali do kontroli 23-letniego mężczyznę kierującego osobowym audi. Szybko okazało się, że nie ma on uprawnień do kierowania, a jego pojazd - ważnego przeglądu i ubezpieczenia OC. W przypadku tych wykroczeń, każdy inny kierowca otrzymałby wysoki mandat. Jednak w przypadku zatrzymanego do kontroli mieszkańca Hamburga sprawa okazała się nieco bardziej skomplikowana.

Podczas sprawdzania danych mężczyzny w policyjnych bazach danych wyszło na jaw, że 23-latek ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, gdyż jest poszukiwany przez sąd do odbycia kary roku więzienia za przestępstwa przeciwko mieniu. Mężczyzna odpowie więc nie tylko za popełnione wykroczenia, ale najbliższe miesiące spędzi za kratkami.

