Zaskakujące fakty o zmianie czasu. Sprawdź, czy wiesz o tym wszystko

Kiedy przestawiamy zegary?

Zabieg zmiany czasu przeprowadzamy dwukrotnie w ciągu każdego roku. W okresie wiosennym przechodzimy na czas letni i przesuwamy wskazówki o godzinę w przód. Jesienią następuje powrót do czasu zimowego poprzez cofnięcie zegarków o godzinę.

We wszystkich państwach Unii Europejskiej stosuje się identyczne daty. Czas letni inauguruje się w ostatnią niedzielę marca, a do zimowego powracamy w ostatnią niedzielę października. Dzięki temu operacja ta ma miejsce równocześnie w wielu państwach, co znacząco usprawnia działanie transportu oraz międzynarodowych systemów komunikacji.

Jaki jest powód zmieniania czasu?

Głównym założeniem wprowadzenia czasu letniego było optymalniejsze zagospodarowanie światła słonecznego. Chodziło o to, by ludzka aktywność skupiała się w godzinach jasnych, co w minionych latach miało skutkować redukcją zużycia energii.

Mimo że ten mechanizm działa od długiego czasu, jego celowość stanowi obecnie temat wielu debat. Pewna grupa specjalistów twierdzi, że zysk z tej procedury jest znikomy, natomiast drudzy akcentują, jak zmiana czasu oddziałuje na ludzki organizm, jakość snu i codzienne funkcjonowanie.

Zmiana czasu obrosła w wiele mitów

Dla przeważającej części społeczeństwa wiedza o zmianie czasu kończy się na tym, że dwa razy w roku trzeba regulować zegary. W rzeczywistości jednak historia tego procederu obfituje w zaskakujące fakty. Mało kto orientuje się, kiedy wprowadzono zmianę czasu, w jakich państwach już z niej zrezygnowano oraz do jakich niecodziennych zdarzeń prowadzi manipulowanie wskazówkami.

Istnieją też informacje, które mogą wprawić w zdumienie wiele osób. Ta z pozoru prosta korekta komplikuje funkcjonowanie wielu różnorodnych systemów i usług.

Te informacje mogą Cię zszokować

Opracowaliśmy listę 10 najbardziej zaskakujących faktów dotyczących zmiany czasu. Wśród nich znajdziesz zarówno ciekawostki historyczne, mało znane fakty, jak i zadziwiające informacje z zakresu wielu dziedzin życia. Zajrzyj do poniższej galerii. Poznasz tam 10 ciekawostek o zmianie czasu, o których najpewniej nie miałeś pojęcia.

12

Sonda Czy zmiana czasu jest potrzebna?! NIE, POWINNIŚMY ZOSTAĆ PRZY CZASIE LETNIM TAK, ZMIANA CZASU MUSI BYĆ! WSZYSTKO MI JEDNO W TEJ KWESTII