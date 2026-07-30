Żar leje się z nieba, a do wody wejść nie można. Prawie 80 plaż z zakazem kąpieli

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-07-30 7:43

Tropikalny skwar nad Polską, a na plażach… czerwone flagi. Na aż 76 kąpieliskach na Wybrzeżu obowiązuje w środę absolutny zakaz kąpieli. Ratownicy ostrzegają: wejście do wody przy takich warunkach może skończyć się tragicznie.

Termometr wskazujący upał. Na miniaturze czerwona flaga na plaży. O zakazach kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Shutterstock

Fale jak ściana, prądy jak wiry. Bałtyk pokazuje siłę

Upał zachęca do wskoczenia do morza, ale Bałtyk ma dziś zupełnie inne plany. Większość zamkniętych kąpielisk została wyłączona z powodu wysokich fal, silnego wiatru i wyjątkowo niebezpiecznych prądów wstecznych. Te ostatnie potrafią wciągnąć człowieka w głąb morza w kilka sekund – nawet świetnych pływaków.

Najgorsza sytuacja panuje w województwie zachodniopomorskim, gdzie czerwone flagi powiewają na 62 kąpieliskach. Zakaz obowiązuje m.in. w Dziwnowie, Dziwnówku, Pobierowie, Kołobrzegu i Jarosławcu.

Sinice atakują. Zielona woda i groźne bakterie

Na trzech kąpieliskach zakaz kąpieli nie ma nic wspólnego z falami – winne są sinice i bakterie.

W Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim woda została uznana za nieprzydatną do kąpieli z powodu zakwitu sinic. Kontakt z taką wodą może wywołać podrażnienia skóry i oczu, a po połknięciu – bóle brzucha, wymioty i biegunkę.

W Kamienicy Królewskiej (pow. kartuski) w Jeziorze Junno wykryto enterokoki, a w Skarszewach w jeziorze Borówno Wielkie – bakterie E. coli. To już nie tylko dyskomfort, ale ryzyko zatrucia pokarmowego czy zakażenia dróg moczowych.

Polecany artykuł:

Można ją spotkać na plaży. Co oznacza fioletowa flaga na kąpieliskach?

Pomorskie pod czerwonymi flagami

W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje na 14 kąpieliskach.

Do wody nie wolno wchodzić m.in. w Lubiatowie, Jastarni, Juracie, a także na kąpieliskach na Mierzei Wiślanej – w Sztutowie i Krynicy Morskiej.

Ratownicy apelują: patrzcie na flagi i słuchajcie poleceń

Sytuacja na plażach zmienia się z godziny na godzinę. Ratownicy apelują, by przed wejściem do wody sprawdzać oznakowanie i nie ignorować czerwonej flagi – to nie „ostrzeżenie”, tylko bezwzględny zakaz kąpieli.

Aktualne dane o stanie kąpielisk publikuje Serwis Kąpieliskowy GIS, który na bieżąco aktualizuje listę zamkniętych miejsc.

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem?
Pytanie 1 z 10
Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się...
Dwa oblicza jednej plaży
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BAŁTYK
FALE
MORZE BAŁTYCKIE
ZAKAZ KĄPIELI
BAKTERIE COLI
SINICE