Zaplanuj walentynkową randkę w szczecińskim Multikinie!

Bilety już są dostępne w kasach kina sieci Multikino, na www.multikino.pl oraz w aplikacji mobilnej.

Wspólnie przeżywane emocje, ciemna kinowa sala i komfort to tylko trzy z wielu elementów udanej randki w kinie! W tym roku widzowie w repertuarze znajdą kilka walentynkowych propozycji. Pierwsza z nich to „Heaven in Hell” w reżyserii Tomasza Mandesa. W filmie Olgę i Maksa dzieli 15 lat różnicy. Ona to kobieta sukcesu, matka dorosłej córki. On – przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i łapiący każdą chwilę. Los postawił ich sobie na drodze, rozpalił zmysły i uwikłał w płomienny romans. W rolę kochanków, którzy staną przed trudnymi wyborami wcielili się: Magdalena Boczarska i Simone Susinna.

Podczas tegorocznych walentynek na wielkim ekranie będzie można zobaczyć również finałową część filmu o świecie męskiego striptizu „Magic Mike: Ostatni taniec”. W rolę głównego bohatera ponownie wcieli się Channing Tatum, któremu będzie towarzyszyła Salma Hayek. Ponadto 10 lutego odbędzie się Minimaratonu MAGIC MIKE. Poza premierowym tytułem widzowie zobaczą także poprzednią część serii – „MAGIC MIKE XXL" z 2015 roku, która podbiła serca (nie tylko żeńskiej części) widowni.

Ważnym wydarzeniem tegorocznych walentynek będzie powrót na wielki ekran wybranych kin sieci Multikino wyreżyserowanego przez Jamesa Camerona melodramatu „Titanic” w 3D! Widzowie ponownie przeniosą się do 1912 roku, gdy brytyjski statek Titanic wyruszy w swój dziewiczy rejs do USA. Na pokładzie emigrant Jack, w którego rolę wciela się Leonardo DiCaprio przypadkowo spotyka arystokratkę Rose graną przez Kate Winslet. Tą piękną historię miłosną będzie można znowu zobaczyć w kinie z okazji 25. rocznicy premiery filmu.

W repertuarze widzowie znajdą również „Pokusę” - thriller erotyczny, który wchodzi do kin 27 stycznia. Film został wyreżyserowany przez Marię Sadowską, a jego siłą nośną są prawdziwy skandal, intryga i seks. Autorką książki i scenariusza filmu jest Edyta Folwarska (współscenarzystą Tomek P Chenczke). Nikt, tak jak ona nie zna tajemnic polskiego establishmentu i show- biznesu – zajmuje się tym zawodowo od ponad szesnastu lat. Główną rolę powierzono Helenie Englert, charyzmatycznej, utalentowanej i zjawiskowej młodej aktorce, dla której rola ta może stać się przepustką do światowego kina. Piotr Stramowski i włoski aktor Andrea Preti wcielają się w główne role męskie, o niezwykle mocnych i kontrastujących charakterach.

Multikino przygotowało również coś dla osób, które nie obchodzą Święta Zakochanych - Antywalentynkowym Maratonie Horrorów z „ABYZOU”, „ENYS MAN”, „NAJBARDZIEJ SAMOTNY CHŁOPAK NA ŚWIECIE” i „SKINAMARINK” w repertuarze. Już 10 lutego uczestnicy tego wydarzenia przekonają się, że serce może i jest symbolem miłości, ale przede wszystkim bardzo efektownie tryska krwią, kiedy wgryza się w nie potwór… a kiedy w końcu przestaje bić, jego właściciel sam może zamienić się w jakąś przerażającą istotę straszącą zza grobu…

i Autor: mat. prasowe

