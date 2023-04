Zamiast ryby złowił... ludzką nogę! Szokujące znalezisko nad rzeką

Bił pięściami, by zdobyć telefon. Recydywista zaatakował w centrum Szczecina

Do makabrycznego odkrycia doszło 4 kwietnia, w rejonie ulicy Reymonta w Płotach. Przed godziną 15:00 służby otrzymały zgłoszenie od jednego z wędkarzy, że w rzece dryfują zwłoki. Okazało się jednak, że to tylko część ciała. Na miejsce przybyli strażacy z PSP w Gryficach i OSP w Płotach, którzy wyłowili z wody ludzką nogę, najprawdopodobniej należącą do kobiety.

Podczas dalszych poszukiwań znaleziono kolejne ludzkie szczątki, które były w stanie zaawansowanego rozkładu. Znalezisko zostało zabezpieczone i przekazane do dalszych badań.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury.