Zablokował przejazd autobusu w centrum Szczecina. Słono za to zapłaci

Mierzyli prędkość, gdy nagle podjechał zdenerwowany mężczyzna. Nie było chwili do stracenia

Bezmyślni kierowcy powodują utrudnienia

Kierowcy autobusów poruszających się po szczecińskim Śródmieściu niemal codziennie muszą mierzyć się ze skutkami bezmyślności innych użytkowników dróg, którzy zamiast poświęcić kilka chwil na znalezienie miejsca postojowego, dosłownie "porzucają" swoje auta w przypadkowych miejscach.

- Do dyżurnego operatora straży miejskiej prawie każdego dnia wpływają zgłoszenia i skargi od kierowców komunikacji miejskiej dotyczące utrudnień w kierowaniu autobusami spowodowanymi przez kierowców pojazdów, którzy tamują im przejezdność - mówi st. insp. Joanna Wojtach ze szczecińskiej straży miejskiej. - Takie sygnały płyną zwykle z placu Zamenhofa i placu Zgody.

Sparaliżował ruch na ponad godzinę

Warto dodać, że na placu Zgody trwają obecnie prace związane z przebudową alei Wojska Polskiego, co powoduje dodatkowe utrudnienia. Parkowanie w tym miejscu jest zabronione, jednak mimo to, wielu kierowców świadomie łamie przepisy. Do podobnej sytuacji doszło w ostatnią niedzielę, 29 stycznia, gdzie kierowca volkswagena nie tylko pozostawił pojazd w miejscu, gdzie nie powinien tego robić, ale także sparaliżował ruch na ponad godzinę.

- O godzinie 15.42 dyżurny SM-DTM odebrał telefon od kierowcy autobusu, który nie mógł przejechać z ulicy Edmunda Bałuki w stronę al. Wojska Polskiego, ponieważ zaparkowany przy barierze samochód uniemożliwia mu tzw. "złamanie" i wyjazd - mówi Joanna Wojtach. - Strażnicy byli na miejscu kilka minut przed 16.00, wezwano na miejsce holownik z lawetą.

Rekordowy mandat za bezmyślność

Volkswagena-zawalidrogę odholowano, a ruch został wznowiony. Bezmyślny kierowca nie tylko musiał pojechać na parking strzeżony po odbiór auta, ale także zapłacić mandat i pokryć koszty holowania.

- Na kierowcę został nałożony mandat w wysokości 5 tysięcy złotych, 8 punktów karnych oraz dodatkowy koszt za odholowanie pojazdu na parking strzeżony - informuje rzeczniczka straży miejskiej.

i Autor: Straż Miejska w Szczecinie Zablokował przejazd autobusu w centrum Szczecina. Słono za to zapłaci

Co grozi za tamowanie ruchu?

Obecnie, po zmianie przepisów za naruszenie art. 90. kodeksu wykroczeń tj. tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

§ 1. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu,

podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.

§ 2. Jeżeli wykroczenia, o którym mowa w § 1, dopuszcza się prowadzący pojazd mechaniczny, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych (do 8000 złotych).

Sonda Czy otrzymałeś kiedyś mandat za złe parkowanie? Tak Nie