Świnoujście. Mężczyzna z nożem zablokował port

Policja w Świnoujściu prowadzi postępowanie w kierunku uszkodzenia mienia i namowy do odebrania sobie życia w związku ze zdarzeniami w tamtejszym porcie. W sobotę, 5 października, w godzinach popołudniowych, na pokład promu do Szwecji wszedł nieznany mężczyzna, który z nożem w ręku schował się w jednej z szalup ratunkowych. Uniemożliwiło to wypłynięcie statkowi i znacznie utrudniło innym jednostkom kursowanie, co trwało przez kolejnych dwadzieścia kilka godzin.

W tym czasie z osobnikiem rozmawiali policyjny negocjatorzy, którzy starali się go namówić do wyjścia z szalupy i skorzystania z pomocy medycznej, bo groził on, że zrobi sobie krzywdę. Ostatecznie opuścił prom w asyście policji w niedzielę, 6 października, ok. godz. 18.30, po czym został przekazany załodze karetki pogotowia.

- To mieszkaniec województwa dolnośląskiego, w wieku przed czterdziestką. Był pasażerem promu, wcześniej kupił bilet. Mężczyzna miał prawdopodobnie zaburzenia psychiczne, w wyniku czego znalazł się w kryzysie emocjonalnym - powiedział "Super Expressowi" sierż. sztab. Kamil Zwierzchowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu.

Postępowanie w powyższej sprawie nadzoruje prokuratura w Świnoujściu.

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111;

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123;

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212;

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108;

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123;

pokonackryzys.pl.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.