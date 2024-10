Trend z wczasów "all inclusive" przeniósł się do polskich lasów. O co chodzi z "rezerwacją" grzybów?

Świnoujście. Mężczyzna z nożem w ręku na promie do Szwecji

Aktualizacja godz. 14.21

Jak poinformowało Radio Szczecin, negocjacje z mężczyzną są prowadzone już od kilkunastu godzin.

Aktualizacja godz. 14.12

Trwają negocjacje z młodym Polakiem, który nie chce opuścić szalupy ratunkowej promu TT Line ze Świnujście do Trelleborga. Mężczyzna ma przy sobie nóż.

- Mężczyzna znajduje się w kryzysie emocjonalnym, policjanci starają się udzielić mu pomocy i ze względu na to, że sytuacja jest trudna, nasze działania wymagają delikatności. Policjanci na miejscu chcą, aby mężczyzna bezpiecznie opuścił jednostkę - powiedziała nadkom. Mirosława Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, którą cytuje szczecin.tvp.pl.

Aktualizacja godz. 14.05

- Akcja 358. Świnoujście na promie Nils Dacke potencjalny samobójca-nożownik znajduje się na łodzi ratunkowej która, znajduje się na pokładzie. Obecnie prom zabezpiecza R-28 i R-2 znajdują się w bezpiecznym miejscu w stosunku do agresora. Ratownicy wymieniają się co 4h z R-28 z R-2. Akcja kieruje @PolskaPolicja. Agresor ma dostęp do środków żywieniowych z szalupy 🤦‍♂️ - poinformował na swoim profilu na platformie X (dawniej: Twitter) Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Aktualizacja godz. 13.48

- Policja zna tożsamość mężczyzny. To młody Polak, który wszedł wczoraj (w sobotę, 5 października - przyp.red.) na prom około godziny 18:00 i dostał się do łodzi ratunkowej znajdującej się z boku promu i tam zagroził, że zrobi sobie krzywdę - poinformował serwis Gs24.pl.

Wcześniej pisaliśmy:

Policyjny negocjatorzy rozmawiają z mężczyzną uzbrojonym w nóż, który nie chce opuścić szalupy ratunkowej promu ze Świnoujścia do Szwecji - podaje PAP. Statek miał opuścić port o godz. 1 w nocy z soboty na niedzielę, 6 października, ale nadal stoi w porcie. Dzień wcześniej prom przypłynął do Świnoujścia z Trelleborga, a mężczyzna był prawdopodobnie jednym z jego pasażerów. To młody obywatel Polski, który jak przekazują służby, znajduje się w kryzysie emocjonalnym.

- Staramy się utrzymać normalną sytuację, żeby inne promy mogły wypływać. Z utrudnieniami, ale wypływają – powiedziała PAP Weronika Gocłowska, rzeczniczka prasowa Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście.

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Chiński statek Da Chang. Przywiózł maszynę do wiercenia tunelu w Świnoujściu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.