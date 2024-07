i Autor: iStock

Jedna osoba jest w stanie ciężkim

Wypadek w jednostce wojskowej w Szczecinie. Rusztowanie przygniotło trzech mężczyzn

Na terenie jednostki wojskowej znajdującej się przy ul. Wojska Polskiego w Szczecinie doszło do groźnego wypadku. RMF FM podaje, że rusztowanie przygniotło trzech mężczyzn. - Prawdopodobnie jakieś elementy rusztowania uległy uszkodzeniu i dlatego doszło do wypadku - powiedział RMF FM oficer prasowy komendy miejskiej PSP kpt. Bartosz Janicki. Jeden z poszkodowanych w stanie ciężkim trafił do szpitala.