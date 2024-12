Wypadek autobusu niedaleko Gryfic! Dwie osoby ranne

To nie fotomontaż! Wiosna zaatakowała w środku zimy. W grudniu, w Szczecinie kwitną drzewa

Jak przekazuje RMF FM, do zdarzenia doszło tuż przed godziną 18:00, na terenie powiatu gryfickiego w województwie zachodniopomorskim doszło do wypadku autobusu. Pomiędzy miejscowościami Rotnowo i Charnowo pojazd, którym podróżowało około 10 osób, zjechał z drogi i wjechał do rowu.

Na szczęście pasażerowie zdołali opuścić pojazd przed przyjazdem służb ratunkowych. Jak poinformował asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, dwie osoby doznały niewielkich obrażeń i zostały objęte pomocą medyczną.

Na miejscu wypadku pracuje pięć zastępów straży pożarnej, które zabezpieczają teren oraz pomagają w usunięciu pojazdu z rowu. Dokładne okoliczności zdarzenia są ustalane przez służby, a na razie nie podano informacji o przyczynach, które mogły doprowadzić do wypadku.

