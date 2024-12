Gryfice. 13-miesięczne dziecko ofiarą znęcania się?

Policja w Gryficach prowadzi postępowanie w związku z podejrzeniem znęcania się nad 13-miesięcznym dzieckiem. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło w środę, 25 grudnia, ok. godz. 21, ale do komisariatu w Nowogardzie w powiecie goleniowskim. To dlatego, że maluszek trafił do tamtejszego szpitala z podejrzeniem infekcji górnych dróg oddechowych. Jeden z lekarzy placówki zauważył też inne niepokojące rzeczy odnośnie stanu zdrowia dziecka, dlatego powiadomił o wszystkim mundurowych.

- Wszystkie materiały w tej sprawie przekazaliśmy do komendy w Gryficach, zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka i jego matki - przekazała "Super Expressowi" mł.asp. Natalia Gogosza, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

21-latka zatrzymana

Policja w Gryficach wszczęła już w tej sprawie pierwsze czynności, m.in. zatrzymując matkę dziecka.

- Policjanci zatrzymali 21-letnią kobietę, natomiast nadal prowadzimy w tej sprawie intensywne działania, które będą kontynuowane w piątek, 27 grudnia. Na ten moment jest za wcześnie, by powiedzieć coś więcej odnośnie przesłuchania czy innych naszych działań - powiedział naszej redakcji kom. Zbigniew Frąckiewicz, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.

O sprawie poinformował wcześniej RMF FM. Według nieoficjalnych informacji reporterki stacji, Anety Łuczkowskiej, w domu poszkodowanego dziecka był "problem alkoholowy".