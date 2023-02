Wygraj wyjątkową metamorfozę i odkryj swoje "Nowe ja"!

Chcesz zmienić swój wygląd, a co za tym idzie — odmienić swoje życie? Okazuje się, że twoje marzenie może się spełnić, bez większego wysiłku. Nie musisz wymyślać swojego nowego wizerunku, szukać specjalisty, który mógłby to zrobić i czekać w długiej kolejce do stylisty. Wystarczy kilka kliknięć, odrobina kreatywności i mała dawka szczęścia, by to wszystko stało się rzeczywistością. Już niebawem możesz olśnić wszystkich swoim nowym wizerunkiem! Zadbają o to najlepsi eksperci w tej dziedzinie. Kim oni są? Poznajmy ich!

Ernest Kawa

Fryzjerstwo i szkolenia to jego pasja. Inspirują go rzeczy niebagatelne, przyciągające uwagę, skłaniające do szerszego spojrzenia na świat. Uważa, że nie można tworzyć, jeśli nie posiada się dobrego warsztatu i solidnych podstaw. Absolwent renomowanych akademii fryzjerskich, takich jak Vidal Sassoon w Londynie czy Toni&Guy w Nowym Jorku i Stuttgarcie. Fryzjerstwo w różnych formach wypełnia każdą chwilę jego życia. Żartuje, że także podczas snu, ponieważ często budzi się z nowymi pomysłami.

Ernest Kawa to dbający o szczegóły, wymagający nauczyciel, a przy tym kreatywny stylista. W swoim portfolio ma liczne współprace z gwiazdami oraz popularnymi magazynami, a także rozmaite stylizacje fryzjerskie wykonane podczas znanych festiwali.

i Autor: mat. prasowe Ernest Kawa

Akademia Fryzart

Akademia Fryzart to Akademia Fryzjerska, która mieści się przy oddziale hurtowni Fale Loki Koki przy ul. Sławomira 4 w Szczecinie. Jest to miejsce stworzone z pasją i dla pasji! Miejsce, w którym fryzjerzy będą mieli okazję zdobywać wiedzę, nowe umiejętności, nawiązywać przyjaźnie, śmiać się, zadawać ogrom pytań i spotykać bratnie dusze.

Akademia to nowoczesna przestrzeń o powierzchni 100 metrów kwadratowych, wyposażona jest w klimatyzację, 3 myjnie z masażem, laboratorium i 12 stanowisk. To miejsce w sercu Szczecina, w którym każdy jest mile widziany!

i Autor: mat. prasowe Akademia FryzArt

Fale Loki Koki

Fale Loki Koki to sieć 77 sklepów oraz hurtowni fryzjerskich z ponad 30-letnim doświadczeniem i licznymi sukcesami, które stawiają ją w roli lidera w branży fryzjerskiej. To także marka produktów, na które składają się profesjonalny sprzęt oraz nowoczesne akcesoria fryzjerskie. Oferta sieci to starannie wyselekcjonowany szeroki asortyment marek fryzjerskich, który zaspokaja oczekiwania zarówno fryzjerów, jak i klientów detalicznych.

Misją firmy Fale Loki Koki jest dostarczanie piękna przy zachowaniu troski o środowisko, a także dbałość o bezpieczeństwo i rozwój partnerów handlowych i pracowników.

Odkryj swoje "Nowe ja"! Wygraj metamorfozę i atrakcyjne nagrody!

Gdy poznałaś już ekspertów odpowiedzialnych za twój nowy wizerunek, nie pozostaje nic innego, niż wykonać pierwszy krok ku wielkiej zmianie! Wejdź na metamorfoza.eska.pl, wypełnij krótki formularz, wyślij zdjęcie i odpowiedz na proste pytanie. To naprawdę niewiele i jednocześnie bardzo wiele, gdyż daje ci niecodzienną szansę na rewolucyjną zmianę!

Do wygrania są aż trzy profesjonalne metamorfozy, o wartości 1000 złotych, wykonane w Akademii FryzArt przez stylistę fryzur Ernesta Kawę i wizażystkę Joannę Ratajczak. To jednak nie wszystko! Można również zdobyć zestawy kosmetyków od hurtowni Fale Loki Koki oraz zestawy biżuterii od salonu jubilerskiego Terpiłowski.

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 lutego 2023 r. Metamorfoza odbędzie się 25 lutego 2023 r. o godz. 9:00 w Akademii Fryzart.

Metamorfozy w Akademii Fryzart Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

i Autor: mat. organizatora Wygraj metamorfozę!

i Autor: mat. organizatora Wygraj metamorfozę!

Artykuł sponsorowany