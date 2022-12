i Autor: qiesnusantara26 / CC0 / pixabay, SE.pl Wydał grosze, będzie dostawał spore kieszonkowe przez rok. Szczęście uśmiechnęło się do mieszkańca szczecińskiego Prawobrzeża

To dopiero fart!

O dużym szczęściu może mówić mieszkaniec Szczecina, który postanowił spróbować swoich sił w popularnej grze liczbowej. Kosztowało go to niewielkie pieniądze, a szczęśliwy traf sprawił, że przez najbliższy rok, co tydzień będzie otrzymywał 600 złotych. To prawie jak dodatkowa pensja!