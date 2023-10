Wybuch gazu w Trzebiatowie. Wśród poszkodowanych maleńkie dziecko

Do zdarzenia doszło we wtorek, 17 października, około godz. 19:00. Na parterze wielorodzinnego budynku doszło do wybuchu gazu. Na miejsce przyjechało pięć zastępów straży pożarnej. Jak poinformował mł. bryg. Tomasz Kubiak z zachodniopomorskiej straży pożarnej, ewakuowano 27 rodzin. Poszkodowane zostały dwie osoby. To 40-letni mężczyzna i kilkutygodniowe dziecko. Oboje trafili do szpitala. Mężczyzna doznał poparzeń I i II stopnia. Niemowlę ma kilka drobnych urazów.

O tym czy wybuch mógł naruszyć konstrukcję budynku zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego.

