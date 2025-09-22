Czym zajmują się rady osiedli?

W Szczecinie funkcjonuje obecnie łącznie 37 Rad Osiedli. Pomimo tego, że jest to najniższy szczebel samorządu terytorialnego, ich rola jest naprawdę bardzo ważna. To nie tylko jednostka pomocnicza gminy, ale przede wszystkim swoisty reprezentant głosu mieszkańców danego osiedla i ich interesów przed władzami miasta.

Katalog zadań Rady Osiedla jest całkiem szeroki. Do jej obowiązków należy między innymi opiniowanie projektu budżetu miasta, planów zagospodarowania terenu osiedla, lokalizacji różnego rodzaju usług na danym terenie (np. oświatowych, rekreacji i sportu, kultu religijnego i innych) czy też zamierzeń inwestycyjnych miasta. Radni osiedlowi mogą również wypowiadać się w sprawie nadawania nazw urzędowych ulicom, placom, rondom, skwerom itp. znajdujących się na terenie osiedla.

Dodatkowo każda rada może również wnioskować do organów miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców, wspierać i inspirować różnorodne działania o znaczeniu lokalnym, zmierzające do poprawy warunków zamieszkiwania i życia czy też organizować różnorodne akcje w zakresie m.in. kultury, sportu czy też pomocy mieszkańcom.

Ponadto, rady osiedli w celu poprawy jakości życia mieszkańców danego terenu, aktywnie współdziałają również z takimi służbami jak policja, straż miejska czy też straż pożarna w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Każda rada osiedla dysponuje również środkami finansowymi, dzięki którym możliwe jest między innymi realizowanie drobnych lecz potrzebnych inwestycji, które na przykład wpływają na jakość czy wygląd osiedla.

Społecznicy, a nie politycy

Rada osiedla to nie miejsce na politykę. To przede wszystkim bezinteresowne działanie na rzecz lokalnej społeczności, bez względu na przekonania i światopogląd. W radach osiedli świetnie odnajdują się społecznicy, którym naprawdę zależy na tym, żeby najbliższe otoczenie było przyjazne dla mieszkańców, a nie "trampolina" na wysokie stanowiska. Dziura w chodniku nie ma barw partyjnych, dlatego praca w radzie osiedla powinna być daleka od wszelkich ideologii.

Warto o tym pamiętać podczas wyborów, oddając głos na tych kandydatów, którzy w naszej ocenie najlepiej będą o nas dbać i w odpowiedni sposób reprezentować nasze interesy. Wśród nich są często nasi sąsiedzi, którym zależy na najbliższej okolicy i jej mieszkańcach.

Wybory do rad osiedli w Szczecinie

Wybory do szczecińskich rad osiedli odbędą się w niedzielę, 28 września. Głosy na wybranych przez siebie kandydatów będzie mógł oddać każdy mieszkaniec miasta, który najpóźniej w dniu wyborów skończy 18 lat i jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców zamieszkałych na terenie rady osiedla. Głosowanie odbędzie się w 53 osiedlowych komisjach wyborczych, które będą czynne od godziny 9.00 do godziny 20.00. By ułatwić mieszkańcom Szczecina udział w nadchodzących wyborach przygotowano dla nich między innymi wyszukiwarkę osiedlowych komisji wyborczych, która jest dostępna na stronie internetowej www.osiedla.szczecin.pl, w zakładce "Wybory do rady".

Zdecyduje frekwencja

Udział w tegorocznych wyborach do rad osiedli jest również bardzo ważny z jeszcze jednego powodu. Zgodnie z obowiązującymi zasadami podział mandatów w danej radzie osiedla nastąpi tylko i wyłącznie wtedy, gdy w wyborach na terenie osiedla weźmie udział co najmniej 5 procent osób uprawnionych do głosowania. W innym przypadku, jeżeli wymagana frekwencja nie zostanie osiągnięta rada osiedla nie powstanie co najmniej przez najbliższy rok, co oznacza, że mieszkańcy nie będą mieć swoich reprezentantów przed władzami miasta.

