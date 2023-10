Kto moze stworzyć rząd? Ocena prof. Macieja Drzonka

Choć wyniki wyborów mogą być dopiero w poniedziałek wieczorem lub we wtorek rano, znamy wyniki late poll wyborów parlamentarnych 2023. Według nich wygrała partia Prawo i Sprawiedliwość. Jednak to opozycja zgarnęła więcej mandatów. Jak late poll ocenił profesor Maciej Drzonek?

- Moim zdaniem w sytuacji, w której rozmawiamy (poniedziałek przed południem), trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać na oficjalne wyniki. Jesteśmy teraz jak widzowie meczu, który się odbył, wyniku nie znamy, a ktoś nam co pewien czas pozwala na obejrzenie kolejnego fragmentu tego meczu. Można się ekscytować, a można po prostu poczekać na podanie jego wyniku. Podobnie jest z rezultatami wyborów: bez względu na to co pokazują exit poll i late poll i tak o wszystkim zdecyduje oficjalny wynik podany przez PKW, a zwłaszcza ile mandatów przypadnie poszczególnym komitetom wyborczym - powiedział prof. US dr hab. Maciej Drzonek.