Wybierz się w niezwykłą podróż w magiczne miejsce. Noc Bajek w Przelewicach

Noc Bajek, bo o niej mowa to wydarzenie znane już nie tylko w województwie zachodniopomorskim, ale również w całej Polsce. Każda edycja jest inna, każda ma inny temat przewodni, ale wszystkie łączy jedno: niesamowita podróż do przepięknego świata bajek, baśni, muzycznych przebojów znanych wszystkim najmłodszym uczestnikom, skąpana w fenomenalnej oprawie świetlnej.

Noc Bajek w magicznym miejscu

Samo miejsce, w którym odbędzie się Noc Bajek jest magiczne. To Ogród Dendrologiczny w Przelewicach. Tu, w otoczeniu ponad 1300 różnych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych, po raz ósmy przeniesiemy się w świat bajek, na moment wcielimy się w postać baśniowego bohatera, rozkoszując zmysły wyjątkową grą świateł i magii! Dodać trzeba, że arboretum przelewickie to jeden z najcenniejszych obiektów dendrologicznych na Ziemiach Zachodnich.

Trzy sceny podczas Nocy Bajek. Scena za Pałacem

W tym wyjątkowym miejscu podczas Nocy Bajek do odkrycia będą aż trzy sceny. Na pierwszej z nich (scena za Pałacem) wystawiony zostanie spektakl „Opowieść dla króla”. Zobaczymy go dzięki teatrowi improwizacji Afront. Teatr powstał w 2011 roku i nieustannie z sukcesem na terenie całej Polski prezentuje spektakle tworzone na żywo, a więc zupełnie bez gotowego scenariusza. To spektakle zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Teatr stworzył swoje autorskie formy improwizowane prozą, wierszem, jak również muzyczne, podczas których publiczność ma duży wpływ na to, co wydarzy się na scenie! Spektakle są zaskakujące zarówno dla widzów, jak i dla samych aktorów, którzy są na równi z publicznością - nigdy nie wiedzą jak potoczy się akcja.

Scena nas Stawem Centralnym

Szukając magii, warto wybrać się na drugą scenę, która będzie mieścić się nad Stawem Centralnym. Teatr Rozrywki Trójkąt zaprasza do udziału w przygodzie, która rozpoczyna się w lichej chatce, a po łodyżce fasoli prowadzi do nieba. Widzowie śledząc losy Jaśka mają możliwość dostrzeżenia, że świat stawia trudne wyzwania. Co jest dobre, a co złe? Zaangażowanie w spektakl, wpływ na przebieg akcji i emocjonalny odbiór gwarantowane! Zabawne lalki głównych postaci, duże formy plastyczne i aktorzy w żywym planie. Średniowieczny klimat baśni tworzą kolorowe kostiumy z epoki i muzyka wykonywana na żywo.

Scena za Ogrodem Skalnym

Na polanie za Ogrodem Skalnym rozegrają się sceny mrożące krew w żyłach! Szczecińska Smocza Królowa i Smoczy Ród czyli Polska grupa cosplayerów odtwarzająca postacie z "Gry o Tron" i "Rodu Smoka" przedstawią widzom własną interpretację klasyka nad klasykami. To będzie „Gra o Tron” na żywo!

Ktokolwiek śledził losy rodu Targaryenów, zabawę będzie miał gwarantowaną! Ci, którzy nigdy nie mieli styczności z „Grą o Tron” może właśnie tutaj zakochają się w tej sadze?

Noc Bajek. Bilety

Noc Bajek odbędzie się w sobotę, 14 września 2024. Bilety w sprzedaży już od 40 zł, nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona! Można je zakupić TUTAJ lub TUTAJ.

Jeśli chcieliby Państwo dotrzeć do nas bezpiecznie i komfortowo i jednocześnie nie martwić się o miejsce parkingowe w trakcie Nocy Bajek, zapraszamy do skorzystania z możliwości zakupu biletu wraz z przejazdem w obydwie strony.

