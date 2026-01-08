Włamał się do bazy danych dużej spółki energetycznej. Szczecinianin w areszcie

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-01-08 8:06

Mieszkaniec Szczecina stanie przed sądem za włamanie do systemu jednej z największych spółek energetycznych w Polsce. Mężczyzna jest podejrzany o przełamywanie zabezpieczeń informatycznych i ingerencję w dane klientów. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Włamał się do bazy danych dużej spółki energetycznej. Szczecinianin w areszcie

i

Autor: CBZC/ Materiały prasowe
Szczecin SE Google News

Haker zatrzymany za włamanie do systemu energetycznej spółki

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) zatrzymali w Szczecinie mężczyznę podejrzanego o przełamywanie zabezpieczeń informatycznych jednej z największych spółek energetycznych w kraju. Jak ustalili śledczy z CBZC w Krakowie, na przełomie sierpnia i września 2025 roku, mężczyzna wielokrotnie atakował chronione systemy, w tym infrastrukturę informatyczną spółki energetycznej.

Polecany artykuł:

Wstrząsająca zbrodnia w Lipianach. Fabian zabił dwie kobiety siekierą. Zaskakuj…

„Podejrzany, działając bez jakichkolwiek uprawnień, ingerował w dane klientów, modyfikował numery ich rachunków bankowych, wprowadzając zmienione informacje do systemu jako w pełni autentyczne. W rezultacie na wskazane przez niego konta trafiały środki z tytułu nadpłat”

– przekazało w komunikacie prasowym CBZC.

Cyberprzestępca ze Szczecina stanie przed sądem – grozi mu więzienie

Zgromadzone dowody jednoznacznie potwierdziły, że mężczyzna uzyskał dostęp do informacji, do których nie powinien mieć żadnego wglądu. W grudniu podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Krakowie, gdzie usłyszał zarzuty.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Za swoje przestępcze działania grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Sprawa ta pokazuje, jak ważne jest bezpieczeństwo w sieci i jak surowo karane są cyberprzestępstwa.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
Cyberterroryści doprowadzili do ewakuacji 12 tysięcy ludzi w całej Polsce. Śledczy sprawdzają, czy stoją za tym obce służby
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ
WŁAMANIE
CYBERPRZESTĘPSTWO
HAKER
BAZA DANYCH
CYBERPRZESTĘPSTWA