Wierna policzyła, ile kosztuje "co łaska" za ślub w kościele. Te kwoty szokują!

Temat kosztów ślubu kościelnego i wesela od lat budzi kontrowersje. Z roku na rok jest coraz drożej. I nie chodzi tylko o weselne przyjęcie, tj. ubrania, menu, gości czy podróż poślubną. Dużo trzeba wydać już przy okazji samej ceremonii w kościele. Aby stanąć przed ołtarzem, potrzebnych jest wiele dokumentów, a ich uzyskanie kosztuje.

Historię pani Karoliny i jej narzeczonego, mieszkańców woj. mazowieckiego, przedstawił portal o2.pl. Prawo kanoniczne mówi, że wystarczy mieszkać ponad trzy miesiące na terenie danej parafii, aby być jej tymczasowym członkiem. Po pół roku można nim zostać na stałe. Pani Karolina postanowiła zorganizować swój ślub kościelny w innym województwie. Potrzebowała uzyskać pozwolenie z parafii na zawarcie małżeństwa w innym kościele. Okazało się, że to oznacza opłatę w kwocie 150 zł. - Zrobiliśmy wielkie oczy, bo nawet nie byliśmy przygotowani na taki wydatek. Mieliśmy w portfelu 80 zł i tyle zostawiliśmy - mówi pani Karolina, cytowana przez o2.pl. Ksiądz tłumaczył swoją decyzję tym, że sam również mierzy się z kosztami, np. rachunków za ogrzewanie kościoła.

Czasami to, za co trzeba zapłacić w kościele, wydaje się być absurdalne. Za uzyskanie świadectwa chrztu i bierzmowania pani Karolina zapłaciła w rodzinnej parafii 50 zł. Jej narzeczony u siebie zapłacił 40 zł. Ksiądz tłumaczył pani Karolinie, że wspomniane 50 zł "to kwota na utrzymanie kancelarii parafialnej". Przed przyszłymi małżonkami m.in. wydatek na zapowiedzi przedślubne.

Kiedy spisywano protokół przedślubny w kancelarii parafialnej, gdzie odbędzie się ceremonia ślubna, para zapytała proboszcza wprost o koszt udzielenia ślubu. Ksiądz był równie bezpośredni i rzucił kwotą 1100 zł. - Zaznaczył przy tym, że to opłata już wraz z kościelnym i organistą - wyjaśnia pani Karolina.

Kosztuje też kurs przedmałżeński. Narzeczony pani Karoliny pracuje na zmianę, więc przyszli małżonkowie postanowili odbyć weekendowy kurs w Domu Rekolekcyjnym na terenie jednej z parafii w woj. mazowieckim. Zapłacić za to muszą 550 zł wraz z noclegami i posiłkami.

Opłaty także w urzędach

Pieniędzy za poszczególne dokumenty oczekują nie tylko parafie, ale i urzędy. Z Urzędu Stanu Cywilnego narzeczeni muszą pobrać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Za sporządzenie aktu małżeństwa opłata skarbowa to koszt 84 zł.

Cenniki na parafiach? Co na to Kościół?

Kiedy zsumujemy wyżej wymienione wydatki, otrzymamy 1820 zł plus opłatę za zapowiedzi w obu parafiach. Pani Karolina przyznaje wprost, że prawdopodobnie "nie zmieści się w kwocie 2000 zł". To i tak niewielka część wszystkich wydatków, mając na uwadze koszt dekoracji kościoła czy weselne przyjęcie.

Ks. Przemysławem Śliwińskim z biura prasowego Archidiecezji Warszawskiej, zapytany przez portal o2.pl o kwoty za udzielenie ślubu, powiedział, że według Kodeksu Prawa Kanonicznego "szafarz nie może się domagać niczego za udzielenie sakramentów". - To jest taka bardzo twarda zasada, z której papież Franciszek wywodzi zdanie, że nie może być cenników za sakramenty. Tym bardziej z racji ubóstwa na przykład nikt nie może być pozbawiony jakiegokolwiek sakramentu - wyjaśnił ks. Śliwiński.

Źródło: o2.pl

