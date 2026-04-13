Czy Gołębiewski w Pobierowie już jest czynny? Co dalej z Gołębiewskim w Pobierowie i kiedy otwarcie obiektu? Te pytania w ostatnich latach coraz częściej pojawiają się wśród społeczeństwa. Hotel Gołębiewski w Pobierowie to bowiem inwestycja, która od samego początku robiła wrażenie i zyskała miano niebywałego przedsięwzięcia.

Początkowo otwarcie giganta miało mieć miejsce w 2021 roku, lecz plany te pokrzyżowała m.in. pandemia, a później śmierć Tadeusza Gołębiewskiego. W kolejnych latach termin ostatecznego otwarcia nadal się przesuwał i w ten oto sposób doszliśmy do 2026 roku, w którym to już ostatecznie hotel ma zostać oddany do użytku. Czy faktycznie tak będzie? Wszystko na to wskazuje!

Hotel Gołębiewski Pobierowo. Otwarcie giganta za chwilę

Hotel Gołębiewski w Pobierowie lada moment ma zostać oficjalnie otwarty. 8 kwietnia 2026 roku na profilu na Facebooku obiekt poinformował obserwatorów, iż hotel niebawem otwiera swoje drzwi dla pierwszych gości. Niestety nie podano konkretnej daty, lecz bardzo możliwe, że rezerwacje będzie można składać już na sezon letni.

Gołębiewski w Pobierowie szuka pracowników

Co ciekawe, w poście poinformowano również, iż hotel szuka aktualnie pracowników. Właściciel giganta potrzebuje rąk do pracy i poszukuje m.in. kierowników działów, recepcjonistów, kelnerów, kucharzy, cukierników, barmanów, piekarzy czy pomocy kuchennej.

1200 pokoi i 13 pięter czeka na gości

Nie da się ukryć, że hotel Gołębiewski w Pobierowie to prawdziwy olbrzym, posiadający aż 13 kondygnacji i 1200 pokoi dla przyszłych gości. Dodatkowo na przyjezdnych czekać będzie również strefa SPA, kompleks basenów, sala kinowa czy bogate zaplecze gastronomiczne. Za takie udogodnienia będzie trzeba jednak sporo zapłacić - ile?

Ile kosztuje 1 noc w hotelu Gołębiewskim?

Na ten moment nie wiemy jeszcze, ile kosztować będzie noc w hotelu Gołębiewskim z Pobierowie, lecz można to wywnioskować, spoglądając na ceny innych obiektów tej sieci. Nocleg w hotelach Gołębiewski (Mikołajki, Wisła, Karpacz) kosztuje bowiem średnio od około 400-500 zł do ponad 1000 zł za dobę, w zależności od standardu pokoju, sezonu oraz lokalizacji. Z pewnością więc w Pobierowie ceny będą także oscylowały w takich kwotach.