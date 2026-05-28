Przewróciła się ciężarówka z amerykańskimi żołnierzami. Lądował śmigłowiec LPR

Grzegorz Kluczyński
2026-05-28 12:34

Do groźnego wypadku z udziałem amerykańskich żołnierzy doszło dziś rano na drodze między Czertyniem a Studnicą w gminie Ińsko. Wojskowa ciężarówka przewróciła się na bok na prostym odcinku trasy. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, a jeden z żołnierzy został przetransportowany do szpitala.

Co wydarzyło się pod Ińskiem?

Według wstępnych ustaleń, wojskowy pojazd przewożący amerykańskich żołnierzy nagle przewrócił się na bok. Do zdarzenia doszło na prostym fragmencie drogi Czertyń–Studnica, który przebiega w pobliżu poligonu drawskiego.

Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, ratowników medycznych, policję oraz Żandarmerię Wojskową. W działaniach uczestniczył również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Żołnierz z podejrzeniem urazu kręgosłupa

Jak przekazała w rozmowie z "Kurierem Szczecińskim" Justyna Sochacka, rzeczniczka LPR w Szczecinie, załoga śmigłowca zabrała do szpitala jednego z żołnierzy z podejrzeniem urazu kręgosłupa. Stan poszkodowanego nie został na razie ujawniony.

Major Tomasz Zygmunt z Żandarmerii Wojskowej potwierdził, że na miejscu prowadzone są czynności dochodzeniowo‑śledcze, a służby ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Na ten moment nie podano liczby żołnierzy podróżujących ciężarówką.

Co było przyczyną wypadku?

Żandarmeria Wojskowa prowadzi czynności wyjaśniające. Na razie nie wiadomo, czy przyczyną wypadku była awaria pojazdu, błąd kierowcy, czy warunki drogowe. Droga między Czertyniem a Studnicą była przez kilka godzin zablokowana.

