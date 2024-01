Kto należy do klasy średniej w Polsce? Wcale nie tak łatwo to zdefiniować. Teoretycznie, klasę średnią określa się przede wszystkim na podstawie dochodów. Na przykład, według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), do klasy średniej zaliczają się gospodarstwa domowe, w których dochód na osobę wynosi od 75% do 200% mediany krajowych zarobków. W Polsce oznaczałoby to, że do klasy średniej zaliczają się osoby zarabiające już ok. 4300 zł. Polacy, którzy osiągają takie dochody często jednak wcale nie czują się jeszcze klasą średnią. Nie bez znaczenia jest także zawód, wykształcenie, fakt posiadania nieruchomości, a nawet sposób spędzania wolnego czasu.

Test dla klasy średniej

Chcesz wiedzieć, czy należysz do klasy średniej? Rozwiąż nasz quiz poniżej! W naszym teście zebraliśmy pytania, na które odpowiedzi powinien znać każdy przedstawiciel klasy średniej. Rozwiązuj go jednak z przymrużeniem oka.