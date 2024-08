Koszmarna podróż ze Szczecina do Krakowa. Ryanair zaliczył opóźnienie, pasażerowie nocowali na lotnisku

To kolejne obiekty, spośród 52 zaplanowanych w tym roku, które zostaną wyremontowane przy wsparciu z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Właśnie podpisano 7 umów.

Zabytki to kulturowy pomost między epokami. "Są źródłem informacji dla kolejnych pokoleń"

Dotacje na łącznie 400 tys. zł trafiły do pięciu parafii rzymskokatolickich (w Zarańsku, Suliszewie, Lipiu, Redle i Rusinowie), do opiekującej się Spichlerzem Gropiusa w Jankowie pod Drawskiem Pomorskim (zdjęcia w galerii powyżej) Fundacji Warsaw Bauhaus oraz na dokończenie remontu willi Metzlera w Drawsku. Dwa zabytki w powiecie drawskim to młodzieńcze projekty (początek XX w.) twórcy Bauhausu Waltera Gropiusa.

- Od kilkunastu lat samorząd województwa pomaga w przywracaniu dawnego blasku zabytkom znajdującym się na Pomorzu Zachodnim. Są one świadectwem historii, odzwierciedleniem charakteru danej epoki, źródłem informacji dla kolejnych pokoleń. Dlatego tak ważne są działania, które pozwalają utrzymać je w dobrym stanie

- zwraca uwagę Anna Bańkowska, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego.

Lista dotacji na renowację obiektów sakralnych obejmuje 5 pozycji.

70 tys. zł dotacji w kościele filialnym Jana Chrzciciela (XVIII w.) w miejscowości Dołgie (parafia Zarańsko, powiat drawski) pozwoli wykonać renowację i konserwację stolarki i posadzki nawy.

dotacji w kościele filialnym Jana Chrzciciela (XVIII w.) w miejscowości Dołgie (parafia Zarańsko, powiat drawski) pozwoli wykonać renowację i konserwację stolarki i posadzki nawy. 50 tys. zł przeznaczono na remont elewacji korpusu kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Lipie (gm. Rąbino, pow. świdwiński).

przeznaczono na remont elewacji korpusu kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Lipie (gm. Rąbino, pow. świdwiński). 40 tys. zł popłynęły na prace konserwatorskie i restauratorskie chrzcielnicy neoromańskiego kościoła Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rusinowie pod Świdwinem.

popłynęły na prace konserwatorskie i restauratorskie chrzcielnicy neoromańskiego kościoła Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rusinowie pod Świdwinem. 30 tys. zł pozwolą przygotować remont wieży siedemnastowiecznego kościoła filialnego św. Barbary w Gudowie (gm. Drawsko Pomorskie).

pozwolą przygotować remont wieży siedemnastowiecznego kościoła filialnego św. Barbary w Gudowie (gm. Drawsko Pomorskie). 20 tys. zł przeznaczono na kolejny etap prac konserwatorskich XIX-wiecznych organów w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łęgach (gm. Połczyn-Zdrój, pow. świdwiński).

Spore wsparcie popłynie na remont 2 zabytkowych obiektów architektonicznych w powiecie drawskim.

100 tys. zł pozwoli przeprowadzić prace zabezpieczające przy Spichlerzu Gropiusa w Jankowie (obiekt z 1906 r.).

pozwoli przeprowadzić prace zabezpieczające przy Spichlerzu Gropiusa w Jankowie (obiekt z 1906 r.). 90 tys. zł zarezerwowano na dokończenie remontu dachu zabytkowej willi Metzlera (ul. Obrońców Westerplatte 9B) w Drawsku.

W tym roku samorząd województwa przeznaczył na renowację zachodniopomorskich zabytków 3,5 mln zł. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zaplanowano w 52 obiektach.

