O co chodzi?

Widok jak z apokalipsy! Tajemnicza łuna nad Szczecinem. Dlaczego niebo zrobiło się całe pomarańczowe?

Od pewnego czasu, zwłaszcza wieczorem i w nocy, nad Szczecinem można zaobserwować dość niecodzienne zjawisko. Na niebie pojawia się pomarańczowy snop światła, który przybiera różne postacie. Czasem jest to świetlista poświata, a czasem coś, co przypomina kształtem... grzyb atomowy! Co to takiego?