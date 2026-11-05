Pogoda w Szczecinie: 6-8 listopada

Mieszkańcy Szczecina mogą liczyć na weekend bez deszczu, co jest dobrą wiadomością dla planujących spędzić czas na zewnątrz. Pogoda będzie jednak zmienna, a aura w piątek znacząco różnić się będzie od tej w niedzielę, głównie za sprawą zachmurzenia i spadającej temperatury. Choć od soboty na niebie zagości słońce, to z każdym dniem będzie robiło się coraz chłodniej.

Pochmurny, ale spokojny piątek

Początek weekendu, 6 listopada, upłynie w Szczecinie pod znakiem dużego zachmurzenia. Niebo niemal przez cały dzień pozostanie szczelnie zasłonięte chmurami, ale na szczęście nie przyniosą one opadów. Mimo że będzie to najcieplejszy dzień weekendu z temperaturą sięgającą około 8 stopni Celsjusza, brak słońca może potęgować uczucie chłodu. Nocą termometry wskażą około 2°C, a bardzo słaby wiatr o prędkości około 1 m/s nie będzie dodatkowo wychładzał.

Sobota przyniesie przełom i dużo słońca

Po pochmurnym piątku, sobota 7 listopada przyniesie prawdziwy przełom w pogodzie. Gęste chmury ustąpią miejsca bezchmurnemu niebu, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli cieszyć się dużą dawką słońca. Temperatura w ciągu dnia pozostanie na podobnym poziomie i ponownie osiągnie około 8 stopni. Wyraźnie chłodniejsze staną się jednak noce – minimalna temperatura spadnie do około 1°C. Wiatr nieco przybierze na sile do 2 m/s, ale wciąż nie będzie dokuczliwy.

Słoneczna, ale chłodna niedziela z przymrozkiem

Niedziela, 8 listopada, będzie kontynuacją słonecznej aury. Bezchmurne niebo utrzyma się przez cały dzień, jednak odczujemy wyraźne ochłodzenie. Maksymalna temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie już tylko około 6 stopni Celsjusza. Najważniejsza zmiana nadejdzie jednak w nocy z soboty na niedzielę i w niedzielny poranek. Temperatura spadnie wówczas poniżej zera, do około -1°C, przynosząc pierwszy w ten weekend przymrozek. Kierowcy powinni być przygotowani na konieczność skrobania szyb. Wiatr pozostanie na poziomie z soboty, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna pogoda w Szczecinie zachęca do aktywności, choć warto dopasować plany do aury każdego dnia. Pochmurny piątek to dobry moment na załatwienie spraw na mieście lub wizytę w miejscach, które nie wymagają słonecznej oprawy. Z kolei słoneczna sobota i niedziela to idealna okazja, by skorzystać z jesiennych promieni słońca. Warto wybrać się na dłuższy spacer do jednego z parków lub wzdłuż nabrzeża. Trzeba jednak pamiętać o coraz niższych temperaturach – ciepła kurtka, czapka i szalik, zwłaszcza w chłodną niedzielę, z pewnością się przydadzą.

Dane pogodowe: OpenWeather