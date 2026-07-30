Pogoda w Szczecinie: 31 lipca - 2 sierpnia

Koniec lipca i początek sierpnia w Szczecinie upłyną pod znakiem dynamicznych zmian w pogodzie. Choć weekend rozpocznie się bardzo ciepło, to już sobota przyniesie załamanie aury z deszczem i chłodem. Na szczęście niedziela zrekompensuje to pogodowe potknięcie, oferując dużo słońca i przyjemne temperatury, idealne na odpoczynek na świeżym powietrzu.

Piątek, 31 lipca, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą nawet około 28 stopni Celsjusza. Mimo wysokiej temperatury słońce będzie miało trudności z przebiciem się przez gęste chmury. Przewidywane jest duże zachmurzenie, a lokalnie mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie 18 stopni. Wiatr powieje z prędkością około 3 m/s.

W sobotę, 1 sierpnia, aura w Szczecinie zmieni się diametralnie. Ten dzień przyniesie wyraźne ochłodzenie – temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 22 stopni. To będzie również najbardziej deszczowy moment weekendu. Synoptycy prognozują słabe, ale dość obfite opady deszczu. Niebo pozostanie w pełni zachmurzone, a wiatr nieco osłabnie. Noc z soboty na niedzielę będzie już znacznie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 13 stopni.

Niedziela, 2 sierpnia, przyniesie upragnioną poprawę pogody i okaże się najprzyjemniejszym dniem weekendu. Na niebie w Szczecinie nie zobaczymy ani jednej chmury, co pozwoli w pełni cieszyć się słońcem. Temperatura ponownie wzrośnie, osiągając w ciągu dnia komfortowe 26 stopni Celsjusza. Co ważne, tego dnia nie prognozuje się żadnych opadów. Wiatr będzie bardzo słaby, nieprzekraczający 2 m/s. Jedynym chłodnym akcentem będzie poranek, kiedy temperatura spadnie do około 11 stopni – to będzie najzimniejsza noc weekendu.

Jak zaplanować weekend w Szczecinie?

Zmienna aura sprawia, że plany na weekend warto dobrze przemyśleć. Deszczowa i chłodniejsza sobota to dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych i odwiedzenie miejsc pod dachem. Sprawdzi się też wizyta w kawiarni czy restauracji. Z kolei słoneczna i ciepła niedziela będzie idealną okazją do spędzenia czasu na zewnątrz. To doskonały dzień na długi spacer, wycieczkę rowerową czy relaks w jednym z miejskich parków lub nad wodą.

Dane pogodowe: OpenWeather